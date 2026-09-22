Anamaria Gavrilă îl critică pe George Simion după reținerea lui Călin Georgescu

Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a lansat marți critici la adresa lui George Simion și a altor lideri politici, după reținerea lui Călin Georgescu. Într-un mesaj publicat pe Facebook, aceasta a făcut referire la petrecerea organizată într-un restaurant din București cu ocazia zilei de naștere a liderului AUR și a criticat, separat, modul în care autoritățile au desfășurat operațiunea în cazul fostului candidat la prezidențiale.

Anamaria Gavrilă și-a construit mesajul în jurul întrebării „Cine se folosește de arestarea lui Călin Georgescu?”, iar spre finalul postării a făcut referire directă la liderii politici care au participat la aniversarea lui George Simion.

„În timp ce dl Georgescu era în arest, liderii politici care pretind că îl susțin petreceau cu lăutarii într-un restaurant din București”, a scris Anamaria Gavrilă pe rețeaua de socializare.

Președinta POT a contestat și modul în care s-au desfășurat perchezițiile în dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu.

Gavrilă a pus sub semnul întrebării necesitatea intervenției la locuința familiei acestuia, în condițiile descrise de ea în postarea de pe Facebook.

„În timp ce dl Georgescu era localizat și oprit separat în trafic, autoritățile au pătruns în forță în locuința familiei, unde se aflau o mamă și un copil minor. Operațiunea a fost filmată, iar imaginile intervenției au fost făcute publice. Întrebarea este simplă: ce necesitate concretă a justificat spargerea porții și expunerea unui copil și a unei mame la o asemenea intervenție? Un mandat de percheziție autorizează o percheziție, dar nu poate justifica violența inutilă, intimidarea sau spectacolul de forță”, a mai scris Anamaria Gavrilă.

Anamaria Gavrilă a făcut referire și la perioada în care s-ar fi produs faptele anchetate și la momentul în care autoritățile au intervenit.

Președinta POT a susținut că autoritățile trebuie să ofere explicații privind urgența și proporționalitatea operațiunii.

„Nu putem ignora nici contextul: acuzațiile făcute publice privesc fapte care s-ar fi petrecut începând din 2021, reclamate autorităților în ianuarie 2024. După mai bine de doi ani și jumătate, caracterul spectaculos și brutal al intervenției din septembrie 2026 impune autorităților o explicație serioasă privind urgența și proporționalitatea acesteia. Într-un stat democratic, autoritățile au obligația să folosească minimul de forță necesar și să protejeze persoanele neimplicate, cu atât mai mult copiii. Justiția trebuie să ancheteze fapte. Nu să producă spectacole de forță. Iar copiii nu pot deveni victime colaterale ale acestora”, a precizat Anamaria Gavrilă.

Călin Georgescu a fost dus la Tribunalul București, unde urmează să fie analizată propunerea procurorilor de arestare preventivă.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost reținut luni pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, după mai multe ore de percheziții și audieri.

Dosarul vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.