Două persoane au fost rănite, marți, după explozia unei butelii de gaz într-o curte de pe strada Mihai Vodă, din Sectorul 5 al Capitalei. Victimele au suferit arsuri și au primit îngrijiri medicale la fața locului, potrivit ISU București-Ilfov.

Potrivit ISU București-Ilfov, cele două persoane rănite au fost asistate medical de echipajele ajunse la locul exploziei.

Una dintre victime a fost transportată la Spitalul Universitar de Urgență București, iar cealaltă a fost dusă la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni. Explozia nu a fost urmată de incendiu.

La fața locului au ajuns două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și patru echipaje de prim ajutor.

Pompierii au intervenit pentru evaluarea situației și acordarea primului ajutor victimelor.

Circumstanțele în care a avut loc explozia urmează să fie stabilite de autorități.

Lucrările pentru punerea în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozia din octombrie 2025 încep marți, 22 septembrie.

Pentru consolidarea imobilului vor fi montați 480 de stâlpi de susținere, iar constructorul a finalizat pregătirile necesare pentru intervenție, anunță Primăria Capitalei.

Mai multe materiale și echipamente au fost aduse deja în zona blocului, iar muncitorii sunt pregătiți să înceapă intervențiile. Primăria Capitalei anunță că pe 22 septembrie vor fi montați „popii” pe casa scării, potrivit proiectului tehnic.

„E șantier la blocul din Rahova. Au fost aduși 480 de stâlpi de susținere, așa-numiții „popi”. Constructorul a terminat organizarea de șantier, și-a adus echipamentele și materialele necesare. Azi am avut cu toții o ultimă ședință, la care au participat procurorul de caz și comisarul șef care a făcut cercetarea penală. Am stabilit modul și calendarul de acțiune”, anunță reprezentanții Primăriei Municipiului Bucureşti pe pagina oficială de socializare.

Toți muncitorii implicați în intervenție vor purta camere video corporale. Potrivit autorităților, imaginile vor fi descărcate la fiecare două ore și jumătate.

Intervenția de consolidare este programată să dureze 10 zile. În această perioadă, lângă bloc va fi amplasată o macara, iar muncitorii vor folosi un utilaj special pentru îndepărtarea treptată a elementelor afectate ale clădirii.

Demontarea controlată va începe de la etajele superioare și va continua către nivelurile inferioare.

„O macara și o „foarfecă” uriașă care va începe „ciupirea” blocului afectat de explozie de sus, de la etajele superioare, în jos. Nu se va putea intra în apartamentele aflate deasupra etajului 5, afectat de explozie”, transmite Primăria.

După îndepărtarea controlată a etajelor superioare, autoritățile vor permite accesul etapizat în apartamentele situate la nivelurile inferioare, astfel încât locatarii să poată recupera bunurile care mai pot fi salvate.

Accesul se va face în condiții controlate, cu sprijinul echipelor specializate și al lucrătorilor ISU. Locatarii vor putea recupera documente, haine și alte obiecte de valoare, însă nu vor putea scoate obiecte voluminoase, precum mobilierul.

„Le vom facilita locatarilor posibilitatea de a-și recupera atât cât se poate, din resturile de moloz, bunurile de valoare. După această etapă, punem în siguranță restul etajelor. Locatarii de aici vor intra etapizat, însoțiți de echipe specializate și de lucrători ISU, pentru a-și lua o parte din bunuri: acte, haine. Nu obiecte mari, gen mobilă! Vă ținem la curent cu fiecare pas pe care îl facem!”, se mai menționează în mesajul Primăriei.