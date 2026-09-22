Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, la New York, cu românii din Statele Unite. Discuțiile au vizat legătura acestora cu România, dar și modul în care experiența acumulată în diaspora poate contribui la dezvoltarea țării.

Președintele a vorbit despre întâlnirea cu românii din Statele Unite și despre importanța păstrării legăturilor cu țara de origine.

„Am avut o întâlnire emoționantă la New York cu comunitatea românilor din Statele Unite. Am discutat despre România, despre legătura cu țara și despre felul în care experiența românilor din diaspora poate contribui la ceea ce construim împreună”, a transmis Dan, marți, pe Facebook.

Anterior întâlnirii cu reprezentanții comunității românești, șeful statului a participat la dezvelirea plăcuței „The Queen Marie of Romania Corner”, eveniment organizat la 100 de ani de la vizita Reginei Maria în Statele Unite.

Nicușor Dan a vorbit despre rolul pe care Regina Maria l-a avut în promovarea imaginii României peste hotare și despre importanța păstrării acestei memorii.

„În acest spirit, am vorbit despre importanța păstrării identității și a contactului cu România, dar și despre felul în care experiența românilor care au performat într-o societate mult mai competitivă poate fi folosită pentru a face bine și aici, și în România”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a abordat și problema colaborării dintre statul român și diferite organizații sau structuri din mediul privat. Potrivit președintelui, comunitatea românească din SUA poate avea un rol în acest proces.

„Statul român își pune de multă vreme întrebarea cum poate colabora mai bine cu diverse structuri, mai mult sau mai puțin private. Experiența comunității românești din Statele Unite poate fi importantă și în acest efort”, a spus el.

Președintele a susținut că România trebuie analizată atât prin prisma problemelor existente, cât și prin rezultatele obținute în ultimele decenii.

„Este important să avem, în același timp, o privire corectă asupra României”, a transmis șeful statului.

Printre dificultățile existente, Nicușor Dan a enumerat „corupția, funcționarea deficitară a unor instituții și toate cele pe care le cunoaștem”. În același timp, el a vorbit despre evoluția României și despre schimbările produse după aderarea la Uniunea Europeană.

„Trebuie să înțelegem bine de unde am plecat și să vedem cu obiectivitate progresele mari pe care România le-a făcut în ultimii ani, în special după intrarea în Uniunea Europeană, acum 20 de ani”, a afirmat președintele.

Șeful statului a enumerat mai multe atuuri ale României, printre care pregătirea oamenilor, dinamismul mediului privat și nivelul sistemului de învățământ în anumite domenii.

„România are un potențial uriaș: prin calificarea oamenilor, prin mediul privat foarte dinamic și prin nivelul rezonabil al sistemului de învățământ, cel puțin în câteva domenii importante”, a spus președintele.

Nicușor Dan a vorbit și despre experiența acumulată de societatea românească în diferite domenii. El a susținut că următoarea perioadă ar trebui să fie una de consolidare și stabilizare a acestei expertize.

„Societatea românească a acumulat un anumit nivel de expertiză în multe domenii. Îmi doresc să urmeze niște ani în care să consolidăm această expertiză, să o stabilizăm, astfel încât să fie o societate stăpână pe sine”, a transmis el.

Președintele a încheiat discuția printr-un apel la menținerea legăturii dintre România și comunitățile de români din străinătate. El a susținut că experiența și potențialul românilor din țară și din diaspora pot contribui la dezvoltarea societății.

„Acesta este obiectivul pentru următorii ani. Iar în acest efort, legătura cu românii din afara țării și valorificarea potențialului pe care îl avem cu toții pot avea un rol important”, a mai spus Nicușor Dan.