Horoscopul lui Dom’ Profesor, 23 septembrie 2026

Pe 23 septembrie s-au născut Gaius Octavius Augustus Cezar, Bruce Springsteen, Ray Charles, Ion Gheorghe Maurer, Alfred Margul Sperber, Sofia Vicoveanca, Şerban Ionescu, George Mihăiţă, Eugenia Bădulescu.

În calendarul creştin-ortodox este Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul, Sfintele Xantipa şi Polixenia.

În „Kalendar” este „târ-înainte, târ-înapoi” – echinocţiul! De mâine încep serbările lupilor!

Pe 23 septembrie 2026, la ora 03:05:01, Soarele trece, în mod convenţional, din zodia Fecioarei în zodia Balanţei. Sursă: dr. Harald Alexandrescu, prietenul meu atât de regretat. Mi-a dat, calculate de el, momentele echinocţiilor şi solstiţiilor până în anul 2100, spunându-mi: „dacă este să astrologeşti, să o faci precis şi ştiinţific”.

Este echinocţiul de toamnă, prilej pentru multe şi diverse festivaluri, obiceiuri vechi europene. Până la solstiţiul de iarnă stăpâneşte elementul pământ. Acum începe toamna. Toamna ține de la echinocțiul de toamnă până la solstițiul de iarnă.

"Evenimentul Zilei" din 23 septembrie 1846 a fost că astronomul german Johann Gale a descoperit planeta Neptun. Mare lucru, o să spuneţi, s-a uitat prin lunetă şi a descoperit! Nu, nu este deloc aşa, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Când te uiţi printr-un telescop, un refractor sau un reflector, vezi imens de puţin din bolta cerească, mai puţin de un grad de con solid, uneori nici a zecea parte dintr-un grad.

Trebuie să ştii unde să te uiţi!

Iar onorabilul astronom german avea o bănuială... trimisese cu un an mai înainte o scrisoare şi teza lui de doctorat marelui matematician (în secret şi mare astrolog) specializat în mecanica celestă, francezul Urban Le Verrier, care observase prin compararea efemeridelor planetei Uranus că aceasta are o perturbaţie în mişcarea ei, care însemna existenţa încă a unei planete exterioare. Pe 23 septembrie, dimineaţa, în anul 1846 Johann primeşte răspunsul francezului, trimis pe 18 septembrie (ce bine mergea poşta pe atunci!) cu indicaţia precisă unde să se uite pe boltă în preajma momentului echinocţiului de toamnă, la o oră foarte precisă.

Johann Gale era asistentul lui Johann Franz Encke la Observatorul Astronomic din Berlin. Dispuneau de un refractor celebru, un Fraunhofer de 22,5 cm. O bijuterie, cum astăzi nu se mai fac, cu lentile polizate manual prin metoda franjurilor de interferenţe şi lipite cu celebrul balsam de Canada.

Ecke era sceptic, i-a spus tânărului Johan cu ironie: "Uită-te unde a zis francezul, dacă vezi ceva, o planetă, să ştii că-i dau numele tău, sau ce nume vrei tu!"

A rămas în istorie relatarea făcută de Johann. Stătea singur, bun, era şi studentul care îl ajuta, dar el se simţea singur în faţa Cosmosului. Simţea ostilitate în noapte, omul avea să mai fure o taină. Noaptea, în cupola observatorului din Berlin, ce aventură! Aparatele sclipeau rece şi misterioase, în întuneric.

Pentru că, dacă nu ştiţi, astronomii, astrologii, amatorii, în fine toţi cei care observă cerul direct, fac nişte exerciţii de adaptare a vederii, la întuneric complet, ca să-şi ascută vederea să poată descoperi corpurile cereşti ce abia scânteiază undeva departe la distanţe imposibil de cuprins cu mintea noastră, cea omenească.

Johann Gale se uita neliniştit la cele două ceasuri, extrem de precise, pe care le avea observatorul. Trebuia să se uite pe cer exact la ora stabilită de Le Verrier, în exact punctul de pe cer indicat de francez.

Se uită din nou la ceas. Îşi dă seama că nu a potrivit refractorul. Se ridică repede şi varsă ceaşca de cafea parfumată. "Semn rău!" se gândeşte el. Nu, nu a fost un semn rău. Apoi, cu ajutorul studentului Heinrich Louis, pune la punct luneta de 22,5 cm.

Apoi nu se mai gândeşte la nimic. Exact la momentul precizat, la numai un grad de arc de cerc diferenţă, la limita dintre constelaţiile Capricorn şi Vărsător, Johann vede o... planetă!

Timp de patru nopţi toţi astronomii din Berlin urmăresc corpul celest descoperit de Johann la coordonatele respective şi apoi spun într-un cor: da, este o nouă planetă!

Şeful lui Johann îi aduce un tort şi îi spune că îşi va respecta promisiunea, ceea ce a şi făcut-o comunicând descoperirea lui Johann Gale la prestigioasa Academie germană.

Toată viaţa Johann Gale a luptat ca descoperirea să-i fie atribuită şi francezului Urban Le Verrier spunând: "este uşor să ajungi cu ochii, acolo unde altcineva a ajuns înaintea ta cu mintea!" Ţineţi minte vorbele acestea, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, sunt vorbele unui om înţelept şi modest! De aceea a refuzat ca numele lui să fie asociat cu numele noii planete descoperite de el şi a ales un nume din mitologie: Neptun. Doar şi celelalte planete purtau numele unor zei greco-romani!

Neptun este ceea ce astronomii numesc o planetă gazoasă grea, iar astrologii o planetă colectivă. Are o masă de 17,24 de ori mai mare ca a Pământului. Un bărbat de o sută de kilograme ar cântări pe suprafaţa lui Neptun aproape două tone. Practic, oasele astronautului nu ar rezista şi nici inima, ar fi strivit. NASA a proiectat, visătoare la lungi călătorii interplanetare, deocamdată interzise din cauza tehnologiei primitive, ei bine, a desenat nişte exoschelete, nişte armuri electromecanice care să-i ajute pe astronauţi într-o posibilă, dar puţin probabilă, vizită pe Neptun. Să mai menţionăm că „anul” pe Neptun are 164,8 ani tereştri iulieni, iar distanţa maximă de Pământ este de 4.738 milioane kilometri, cea minimă este de 4.274 milioane kilometri.

Din punct de vedere astrologic, Neptun a fost descoperit când existau în lume mai mulţi astrologi de foarte bună calitate, oameni de ştiinţă, majoritatea astronomi. Aşa încât a fost uşor să se dea o personalitate astrologică noii planete descoperite. Sigur, a durat cam trei ani de zile, pe atunci nu existau computere şi baze de date. Astrologii jumătăţii de secol XIX au folosit efemeridele, formule de mecanică cerească, rigla, compasul şi raportorul şi multe enciclopedii şi cronologii istorice. Au văzut, în decursul istoriei omeneşti scrise, retroactiv, în ce zodie se afla Neptun când s-au petrecut diferitele evenimente istorice. Şi au făcut corelaţiile respective.

Unii astrologi moderni sunt de părere că nu se poate lua în consideraţie perioada dinaintea descoperirii. Ei cred că o planetă influenţează, direct sau sincronic, numai dacă este cunoscută de toată lumea. Ţine un pic de principiul practicii magice, în care o prezicere sau un blestem nu funcţionează decât dacă sunt cunoscute. Ştiute de cât mai multe persoane. Carl Gustav Jung spunea că, în acest caz, subconştientul colectiv funcţionează ca un amplificator psihic în vederea realizării actului respectiv. Cam teatral, pentru gustul meu, dar să nu ignorăm puterea maselor!

După cum arăta Derek Parker, tutorele meu în ale astrologiei, plecat să studieze stelele de aproape, la începutul anului trecut, Neptun este asociat cu: inspiraţia artistică şi religioasă, dansul, poezia, mima, domenii şi probleme maritime, droguri şi otrăvuri, medicamente, gaze, anestezice, procesele mentale şi nervoase, canalul coloanei vertebrale, talamusul.

Caracteristicile pozitive neptuniene dau nativului: spiritualitate, idealism bine temperat, imaginaţie, sensibilitate, creativitate artistică.

Caracteristicile negative sunt: neglijenţa, tristeţea nemotivată, confuzia, indecizia, agresivitatea, lipsa de perspectivă, spirit nepractic.

În prezent, Neptun este în Zodia Berbecului, la patru grade, retrograd. A intrat definitiv în Berbec pe 26 ianuarie 2026, într-o luni. Ca toate planetele transaturniene, Neptun trebuie privit cu prudenţă într-o temă nativă sau globală. Este o planetă care descrie o generaţie, o planetă colectivă care arată un eveniment continuu, sau de timp foarte lung. Stă mult în fiecare zodie, cam 14 ani.

Să vedem ce va aduce Neptun nativilor din zodia Berbecului şi lumii, în general, fiind ferm convinşi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, că mâine este, în definitiv, o altă zi!

În ziua echinocţiului de toamnă acţiunile tale sunt eficiente. Reuşeşti să împingi o maşinărie economică, firma, instituţia, asociaţia, propria afacere, încă câţiva paşi pe drumul ei cel bun. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate si va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit(ă), patima care te apuca cand nu trebuie. In primul rand la sentimente. Apoi la râs!

TAUR

Atenţie, nişte posibili ostili s-au coalizat împotriva ta şi încearcă să îţi facă zile fripte. Nu te repezi ca taurul la o cârpă roşie, aşteaptă să vezi ce doresc stimabilii şi apoi ia măsuri! Apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat. Trebuie să fii foarte atent la cheltuielile făcute aiurea şi cu gândul în alta parte.

GEMENI

Nu reuşeşti să te încadrezi în ritm, timpul trece prea repede pentru tine. Îţi este dor de o evadare, să ieşi din climatul vulgar şi mediocru. Dorinţele tale sunt legitime pentru un om normal! Incepi ziua cu greutate şi o să tragi de tine toată ziua, pentru ca ai de facut niste comisioane familiale sau personale. Care nu iti fac nici o placere… Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri - care functioneaza bine şi astăzi. Ai nevoie permentă de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie!

O zi liniştită de echinocţiu, de toamnă melancolică. Nu ai griji şi nici nu vrei să ai! Moralul tău e bun, oferă-ţi un moment de pauză şi de relaxare. Poate pe seară, la un concert, film! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influentei Lunii. Iti faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales cand eşti cu spatele la zid... Sanatatea este bună, exceptand, pentru un procent dintre nativi, răceala sau alergia de toamnă, de rigoare!

LEU

Astăzi munceşti cât toată săptămâna! Echinocţiul aduce o zi de muncă densă, fie la serviciu, fie acasă. Atenţie, vremea se va schimba, trebuie să iei măsurile necesare pentru sezonul rece. O mică supărare, dar pe total ziua iti este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri în criză de timp. Din trecutul tău apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului, colegii, sau prietenii.

FECIOARĂ

Soarele părăseşte astăzi zodia ta, dar norocul, nu! Ai un noroc bine temperat, adică nici prea mare, nici prea mic, cum stă bine în ziua echinocţiului de toamnă. O veste care te interesează! O veste care te interesează. O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriti. Metodic si cu geniul detaliului cum esti - ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp, ziua de astăzi, le pune in valoare.

Stelele îţi sunt relativ favorabile. Oamenii, însă, nu! Se poate spune, după conjunctura de echinocţiu, că te bucuri de influenţe bune în sensul că nu o să ai niciun necaz foarte mare! Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Nu lua decizii importante în această perioadă. Veşti bune de departe. Trebuie sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori stii cu siguranta ca ai dreptate. Anumite indiscretii şi soapte pe furis te fac sa tragi concluzia ca in calea succesului sta numai „look-ul” tau. Schimba-l, adică coafura sau lasă-ţi barbă, daca asta te face sa te simti mai bine in propria piele!

SCORPION

O zi bună, poate foarte bună! Eşti binedispus şi obstacolele cotidiene nu îţi mai par aşa de teribile. Reuşeşti să molipseşti de optimismul tău şi pe cei cu care te întâlneşti astăzi. Proiectele începute în această zi pot aduce rezultate excelente. Totuşi este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti sa cumperi echipamente pentru firmă sau pentru acasă, pentru menaj. Nu cumpăra ultima moda, vezi exact de ce ai nevoie! Ultima jumatate a zilei este mai putin prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, vei evita neplăcerile. O nouă relaţie de dragoste sau reaprinderea unei legături mai vechi, pentru un procent din zodie.

SĂGETĂTOR

Nu prea ai linişte în ziua echilibrată a echinocţiului de toamnă, pentru ca eşti în urmă cu multe treburi şi nici banii nu te dau afară din casă. Drept pentru care îţi cam ploua în gânduri! Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Investeşte în transporturi sau joacă la bursa, investiţii care in perioada următoare nu prea pot face surprize neplăcute.

Trebuie să te bazezi pe propriile forţe şi să faci planuri serioase de viitor, ziua echinocţiului de toamnă îţi dă idei bune. Mai lasă văicăreala, gândurile negre şi bombăneală şi zâmbeşte! Finalizezi, in sfarsit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi întâlniri reuşite, dar neconsistente. În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci.

VĂRSĂTOR

Îţi faci griji. Chiar nu merită! Mâine este o nouă zi, mereu este o nouă zi! O să ai timpul necesar să rezolvi problemele care te îngrijorează. Banii nu contează, ci solidaritatea familiei! O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Astazi nu lua decizii importante şi nu programa întâlniri. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca sa eviti o serioasă decepţie sentimentală.

PEŞTI

Ai trecut printr-o perioadă mai dificilă. Dar începe să se vadă luminiţa de la capătul tunelului... sau poate să fie un tren ce vine dimpotrivă! Astăzi se decide dacă este bal, sau spital! Nu te grăbi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia să fie justă. Se profileaza un eveniment important în viaţa ta. Pregateşte-te! O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. La sfârşitul perioadei, adică pe seară, trasezi pe firmamentul anturajului, prietenilor, colegilor şi familiei o dâră de entuziasm şi optimism!