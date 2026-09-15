Horoscopul lui Dom’ Profesor,  16 septembrie 2026. Luna lui Venus

Pe 16 septembrie s-au născut Lauren Bacall, Peter Falk, David Copperfield, Oskar Lafontaine, Mickey Rourke, B.B.King, David Davidescu, Gheorghe Cacoveanu, Gheorghe Olănescu, Vintilă I.C. Brătianu, Roxana Sorescu, Anca Parghel.

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"Evenimentul Zilei" din 16 septembrie 1988 a fost că mii de persoane au stat la coadă în SUA, în faţa băncilor, pentru a intra în posesia unui card de credit "Elvis Presley". Acest card, promovat de "Memphis Finance House & Graceland" oferea unul dintre cele mai mari credite de pe piaţă, la momentul acela: 3.500 dolari. Cardul purta imaginea lui Elvis cântând la celebra lui chitară, Fender Stratocaster. Se spune că în momentul în care "The King a părăsit scena vieţii" avea datorii în valoare de... 3.500 dolari!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi îmi cereţi poveşti, istorii pe care spuneţi că le spun frumos şi inspirat. Dar viaţa noastră este cea mai interesantă poveste, realitatea bate ficţiunea. Trăim într-un roman de Dan Brown!

Dar, iată un articol interesant al lui Paul Scott Anderson, publicat în ”EarthSky”.

Venus nu are lună. Dar a avut una în trecut?

Un nou studiu realizat de cercetători din SUA și Franța sugerează că da.

Luna ar fi rezistat probabil până la aproape 2 miliarde de ani înainte de a fi distrusă de gravitația lui Venus.

Venus este una dintre cele două planete din sistemul nostru solar care nu are o lună. Cealaltă planetă este Mercur. Dar asta nu înseamnă că nu ar fi putut avea una în trecut.

Într-un nou studiu, cercetătorii au descoperit că Venus a avut probabil o lună, timp de aproape 2 miliarde de ani. Echipa, de la Universitatea din California, Riverside, și de la Universitatea din Bordeaux, CNRS, din Franța, a declarat pe 2 septembrie 2026 că Venus și-a ”consumat” probabil luna. Gravitația lui Venus ar fi sfâșiat luna, formând un inel temporar în jurul planetei.

Sistemul nostru solar are o vechime de aproximativ 4,5 miliarde de ani. Luna lui Venus s-ar fi format în primele etape ale procesului de formare. Deci, dacă a durat aproape 2 miliarde de ani, atunci asta înseamnă că Venus și-a pierdut luna acum aproximativ 2,5 miliarde de ani.

Cercetătorii au trimis lucrarea lor, încă neevaluată de colegi, pe serverul de preprint arXiv pe 2 septembrie 2026.

Dacă Venus a avut o lună, de ce a fost distrusă? Probabil a avut legătură cu modul în care Venus se rotește în jurul axei sale. Se rotește mult mai lent decât Pământul, completând o rotație la fiecare 243 de zile în raport cu Soarele. Orbita sa, prin comparație, este de 225 de zile.

Rotația mai lentă înseamnă că luna ar fi transferat impuls cinetic către Venus. Aceasta ar fi determinat luna să se apropie treptat de Venus. Acesta este opusul Lunii Pământului, care se îndepărtează încet.

Autorul principal, Stephen Kane, de la Universitatea din California, Riverside, a declarat :

”Luna transferă impuls cinetic spre interior în loc de exterior. Acest lucru provoacă un colaps catastrofal al orbitei lunii lui Venus.”

Dar când a început luna să se dezintegreze de fapt? Asta s-ar întâmpla când ar atinge limita Roche , la aproximativ 15.000 km deasupra planetei Venus. Kane a spus:

”Acolo este locul unde gravitația lui Venus a distrus luna.”

Milioane până la miliarde de ani

Cât timp a supraviețuit luna lui Venus a depins de masa sa. Dacă ar fi avut aproximativ jumătate din masa Lunii noastre, ar fi supraviețuit aproximativ 1,7 miliarde de ani. Dar dacă ar fi avut dublul acestei mase, ar fi rezistat doar aproximativ 30 de milioane de ani.

Deși modelele sugerează cu tărie existența unei luni antice, demonstrarea acesteia este dificilă. Asta pentru că nu a mai rămas nimic din ea. Resturile, spun cercetătorii, au căzut în atmosferă și au fost distruse. După cum a explicat Paul Byrne de la Universitatea Washington din St. Louis, Missouri:

”Este extrem de greu de testat această idee, deoarece practic nu a rămas nimic în urmă.”

Dar resturile de la suprafață? Și acest lucru este puțin probabil, deoarece suprafața este extrem de fierbinte și corozivă. Și vulcanii în erupție au reapărut la suprafață de nenumărate ori.

Totuși, ar putea exista încă unele dovezi în subteran. Oamenii de știință le-ar putea găsi studiind undele seismice care se deplasează prin interiorul lui Venus. Kane a remarcat:

”Asta ne-ar spune multe.”

Știm că Luna Pământului a jucat un rol în menținerea planetei noastre locuibile . Dar Venus? Unele studii au sugerat că Venus a fost odată asemănătoare cu Pământul, poate chiar având oceane. Dar apoi s-a întâmplat ceva care a provocat un efect de seră global. Temperaturile de la suprafața lui Venus au crescut vertiginos până când planeta a devenit nelocuibilă. Ar putea distrugerea unei luni să fi fost responsabilă pentru asta? Este posibil, așa cum a presupus Kane:

”Dacă a existat o perioadă locuibilă timpurie a lui Venus, atunci marea întrebare este ce a pus capăt acesteia. Ar putea fi, cu siguranță, legată de efectul de seră scăpat de sub control, al planetei Venus.”

Este fascinant să ne gândim că Venus ar fi putut avea cândva o lună. Cum arăta? Cât de mare era? Din ce era alcătuită? Sperăm că aceste întrebări vor primi răspuns în viitor.

Concluzia: Venus a avut o lună cu mult timp în urmă, spun oamenii de știință din SUA și Franța. Probabil că a supraviețuit aproape două miliarde de ani, până când gravitația lui Venus a sfărâmat-o.

Din punct de vedere astrologic, faptul că Venus a avut, sau nu, o lună nu are nicio importanță.

Dar este extrem de important să avem speranță mereu, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 16 septembrie 2026

Astăzi ai o şansă de a-i arăta partenerului, familiei – buna ta credinţă, că nu renunţi uşor şi ca ai mijloacele de a merge înainte. Efortul îţi va da oarece migrene, dar să ştii că merită! Nu da bani cu împrumut, pentru că dacă îi dai astăzi sau chiar mâine, nu o să-i mai vezi niciodată înapoi. În această perioadă trebuie să te bazezi mai mult pe judecata rece decât pe trăiri, intuiţii şi sentimente. Mai ales nu da curs furiilor de moment sau nu exagera importanţa şi repercusiunile unor informaţii din presă.

TAUR

Utilizează orele de lumină pentru treburile cotidiene. Ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Pe seară ocupă-te de programul tau obişnuit, poate du-te la un spectacol, sau în parc! O zi profitabilă prin veştile şi informaţiile pe care le primeşti. O veste bună şi una rea. Pe care vrei să o primeşti prima? Stelele îţi sugerează să-ţi faci ordine în suflet şi în sertare. De cand nu ai mai fost la film, sau să te plimbi în oraş? Du-te în seara asta!

Aparent, pari foarte preocupat de ceva. Nu ştie nimeni la ce te gândeşti, de fapt. Dar secretul tău este benefic şi te va ajuta să rezolvi o mulţime de probleme. Continuă pe drumul tău! Evită să fii prea sensibil cu cine nu merită. Fii precaut, în discurs şi promisiuni. Bioritmul este negativ. Adică, eşti depresiv, obosit şi cu gândul aiurea, fără putere de concentrare. O configuraţie aparte te îmbie în această perioadă şi încă câteva zile după, să te identifici cu propriile proprietăţi şi bunuri şi să cheltuieşti mult.

RAC

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PEŞTI

O veste îţi determină o noua atitudine faţă de cei pe care îi bănuieşti că profită de tine. Te hotărăşti să fii mai reţinut în a-ţi oferi munca şi timpul unor persoane care nici nu mulţumesc! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor financiare. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. O zi de realizări şi acumulări. O serie de evenimente şi mai ales nişte mici eşecuri trecute te vor obliga astăzi la o analiză aprofundată. Noi prietenii sau relaţii pot face ziua interesantă.