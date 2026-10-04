Horoscopul lui Dom’ Profesor, 5 octombrie 2026. 90 de ani de la nașterea lul Vaclav Havel

5 octombrie

Pe 5 octombrie s-au născut Vaclav Havel, Louis Lumiere, Donald Pleasance, Aurel Manolache, Chiriac Manuşaride, Anghel Demetriescu, Doina Uricaru, Ion Dodu Bălan, Mihai Bandac, Zaharia Stancu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii, adică Sfintele Haritina şi Mamelta. Nimic în „Kalendar”.

O zi plină, dar şi plină de regrete. Un regret este că nu am avut şi noi un Havel. La modul în care ne-am complăcut să promovăm în fruntea noastră nonvalori, eşalonul doi de comunişti, să votăm o clasă politică puşcăriabilă, ei bine, nici nu am meritat! L-am înţeles şi l-am admirat mult pe Havel, poate unde ne trăgeam amândoi din familii de „mic burghezi reacţionari” după cum le plăceau, să catalogheze orice, în regimul trecut. Trecut? Sincer, oare ce s-a schimbat, în bine?

Sunt multe vorbele înţelepte, de duh, filosofice, ale lui Vaclav Havel. Mie îmi place una dintre ele, care arată gradul de iluminare şi generalizare la care ajunsese cehul: „Pentru că, în întregul Univers, legea de bază este creşterea constantă a entropiei, rezultă că legea de bază a vieţii este să fie din ce în ce mai organizată, mai structurată, ca să poată lupta împotriva entropiei”. Haosului, dezorganizării, entropiei trebuie să-i opui înţelepciunea.

Evenimentele care comemorează cea de-a 90-a aniversare a nașterii lui Václav Havel, care cade pe 5 octombrie, au loc în toată Republica Cehă.

Castelul Praga marchează aniversarea cu festivalul multidisciplinar Havel ALIVE!. Acesta prezintă moștenirea lui Havel ca sursă de inspirație pentru prezent și subliniază relevanța continuă a ideilor sale despre libertate, democrație și puterea culturii. Din octombrie până în ianuarie, festivalul va oferi discuții, proiecții de filme, concerte, programe educaționale pentru școli și profesori, precum și expoziția Design for Václav Havel, pregătită în colaborare cu Designblok.

Televiziunea Cehă a organizat un eveniment comemorativ la fostul apartament al lui Havel de pe malul Rašín din Praga. Programul a prezentat amintiri despre Havel de la foști prieteni și asociați, printre care se numără omul de știință, semnatara Cartei 77 și soția lui Ivan Havel, Dagmar Havlová; matematiciana și activista Kamila Bendová; politologul și semnatarul Cartei 77 Daniel Kroupa; episcopul auxiliar emerit al Praghei și semnatar al Cartei 77 Václav Malý; și fotograful și semnatarul Cartei 77 Ondřej Němec.

Opera literară a lui Havel se aude și în tramvaiele din Ostrava, unde elevii citesc fragmente din scrierile sale în cadrul proiectului Tramvaiul Literar Havel.

Radiodifuziunea Cehă marchează aniversarea cu o serie de emisiuni intitulată „Auzind pe Havel”, care rulează din 7 septembrie și se va încheia pe astăzi, 5 octombrie, de ziua sa.

Rețeaua de Centre Cehe comemorează aniversarea și în străinătate prin numeroase evenimente culturale, cum ar fi festivaluri de mai multe zile, cu maratoane de film, teatru, discuții și ateliere creative pentru copii.

„Există o soluţie la orice problemă” a spus, la Alexandria, Pitagora, cel care l-a învăţat pe Zamolxe.

Lucrurile astea în general se ştiu, dar nu se aplică. Acum încep să mă întreb dacă cineva din clasa nostră politică cunoaşte filosofia lui Vaclav Havel. Sau, nu, este frustrant să-mi pun astfel de întrebări, al căror răspuns este... problematic!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi a venit vremea să vă mai spun una din pildele cu Nastratin Hogea. Sultanul avea mari probleme: valuri migratoare atacau imperiul, secte de fanatici se sumeţeau, ienicerii răsturnaseră cazanul de bomboane, semn de mare nemulţumire. Aşa că a trimis ştafetă la Koniya ca degrabă Nastratin să vină la Palatul Topkapâ, la Cornul de Aur. Luat pe sus, Nastratin abia a vut timp să-şi tragă papucii şi să strige la un vecin să aibă grijă de măgarul lui, că altceva nu avea.

Ajuns în faţa măritului sultan, Nastratin a început o poveste persană:

Măreţul Şah al şahilor Abbas cel Mare era un om elegant, petrecăreţ şi iubitor de pace. Multe oraşe a clădit, iar arhitectura sa, căci şahul se pricepea în ale clădirilor, a rămas ca un exemplu de desăvârşire a perioadei clasice persane.

Zilele treceau îngreunate de mâncărurile indiene, de vinul roşu de Şiraz şi de dezmierdările femeilor. Până într-o zi, în care un sol plin de praf s-a ploconit la picioarele Şahului: „Preamărite, primejdie mare, mongolii atacă Imperiul !”. „Unde sunt ?” – a întrebat neliniştit Abbas. „La Samarkand Luminăţia Ta !”. „Da, e prea devreme, mongolii sunt prea departe, la 2000 de mile, hai să continuăm petrecerea!” a surâs şahul.

Peste alte săptâmîni solul revine şi mai obosit şi rănit uşor: „Nestemata Orientului, Stăpâne, mongolii au cucerit Maşadul !” „E prea devreme, sunt la 1000 de mile depărtare de Isfahan, hai să bem vin şi să ascultăm poeme!” – a râs şahul.

Peste încă câteva săptămâni solul apare clătinându-se. O săgeată scurtă, mongolă, îi străpunsese pieptul. „Preaputernice, mongolii sunt la porţile Isfahanului !”. „Cum trece timpul...” – a surâs trist Şahul – „...acum este prea târziu, hai să ne retragem la Şiraz!”

Prealuminate, a spus Nastratin, există un timp pentru toate. Fiecare la timpul care trebuie. Nu pune carul în faţa armăsarilor, dar dacă nu folseşti prilejul oferit, gata, ai pierdut, sau mongolii pot să-ţi cucerească cetatea!

Aşa a fost, aşa încă mai este, cât mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 5 octombrie 2026

Ai nevoie de puţină linişte ca să te concentrezi. Este luni, începi ziua de lucru mai greu, după un weekend aglomerat. Nelinişte de vară indiană, s-ar putea putea numi această zi frumoasă! Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale. În general şi unii dintre Berbeci pot profita de oportunitate, ai câteva prilejuri bune de afirmare şi de rotunjire a buzunarelor - nu trebuie să le scapi pentru că se apropie sezonul rece, iarna cu cote de întreţinere astronomice, sau o mie două sute de lei căruţa de lemne - şi ai nevoie de mai mulţi bani.

TAUR

Pentru că nu eşti în apele tale, ai nevoie de o schimbare. Sau, poate îţi cumperi ceva nou, pantofi de toamnă sau o canadiană de ploaie. Tradiţional, cumpărăturile oferă catharsisul necesar! Un ajutor neaşteptat. Cineva din anturaj, semn de foc sau de apă te ajuta cu un scop (sau chiar dezinteresat) sa rezolvi o problemă care îţi părea foarte complicată. Pentru cine se pricepe nu a fost deloc complicat. Incearcă să reduci cheltuielile – se apropie iarna şi nu trebuie să te găsescă nepregătit. Mici probleme de sănătate – probabil dureri de gât, zona tradiţională a zodiei.

GEMENI

Ai sarcini şi griji noi la muncă, de astăzi pentru câteva zile şi nu prea îţi convine. Dar trebuie să te obişnuieşti şi să te organizezi, nu ai de ales. Pe seară primeşti veşti bune de departe! Magnetismul personal este în creştere – poţi rezolva relativ uşor problemele sentimentale. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Mai greu, puţin mai greu, este cu autorităţile şi cu terţii. Nimic nu mai este cum a fost şi nici nu este cum trebuie. Valorile se schimbă, degenerează, dar pe tine nu te surprinde prea mult. De fapt, nici nu te interesează! Schimbarea face parte din caracterul tău!

În perspectivă discuţii cu partenerii de afaceri, sau cu partenerii de viaţă. Trebuie să te sprijini pe punctele şi interesele comune, nu sublinia diferenţele. E important să obţii consensul! La un moment dat orele de lucru îţi par că devin mai grele, dar de fapt eşti în pierdere de energie. Mâncarea naturală (evită alimentele ce provin din plante mutate genetic), vitaminele cu minerale şi sucuri din fructe la care poţi adăuga ceiuri din plante româneşti te ajută să treci de această perioadă cu vitalitatea mai scăzută. Şi ca să fii într-adevăr dibaci şi iscusit, nuanţează-ţi regimul alimentar în funcţie de zodie şi de grupa sanguină!

LEU

O zi de luni obositoare şi aglomerată. Onorează promisiunile făcute, cele uşoare, însă! Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Pe seară primeşti veşti bune de departe. Asta daca ai terminat cu proiectele, sau alte „praguri” pe care le ai de trecut in aceasta perioada. De asemenea, poţi finaliza în condiţii bune afacerile care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Aspecte uşor nefavorabile la bani, întârzie sau se reprogramează, dar foarte bune la dragoste şi sănătate. O vizita la medicul tau şi una la banca. Cheltuiesti, deci existi – chiar dacă anturajul zice că eşti zgârcit(ă)! Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes !

FECIOARĂ

Trebuie să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Incep să scârţâie doar câte ceva, dar care te avertizează că este momentul unor tratamente de întreţinere, şi/sau fizioterapie. Nu amâna! O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Dacă nu eşti atentă, s-ar putea să pierzi un lucru la care ţii mult. Sinceritatea te salvează in extremis în această zi. Totuşi zodia face şi unele configuraţii şi aspecte bune - deci ai o perioadă relativ favorabilă şi cu ceva momente plăcute. Prânzul te găseşte, poate, construind ceva, in orice caz muncind din greu la un proiect!

Evită deciziile importante care pot duce la schimbări majore. Nu judeca cu asprime pe cei din jurul tău. Unele persoane pot fi neperformante din cauze obiective, aşa este destinul lor! Ziua de astăzi trezeşte o bruscă dorinţă de afirmare şi de relaţii sociale. Reinventează “ceaiul de la ora cinci”, de fapt britanicii primesc în vizită la ora patru, sau dă o raită pe la toţii prietenii. Mai poţi dedica ziua studiului şi perfecţionării tale profesionale şi fizice. Te poţi duce, de asemenea, la o sală, sau pur şi simplu, mergi mai rapid într-un parc. Mai multe planete şi indicatori astrologici îţi sunt favorabili.

SCORPION

Începutul săptămânii îţi creează o problemă. Trebuie să pari mulţumit, deşi nu eşti. Iar timpul ţi se pare prea scurt. Ieşi la o plimbare, respiră aer curat în parc, în această vară indiană! Primeşti şi dăruieşti multă afecţiune. Este o perioadă excelentă pentru legăturile amoroase (întărirea celor vechi sau stabilirea unor noi relaţii). Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru afacerile de, şi în familie. Se prefigurează o schimbare a situaţiei, atât financiare cât şi sentimentale. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la inccidente şi accidente!

SĂGETĂTOR

În această zi de luni relaţiile cu cei apropiaţi se ameliorează mult, dacă mai era loc de aşa ceva. Există o bună chimie zodiacală între tine şi cei dragi aşa că zâmbeşte şi poartă-te frumos! Cumpără-ţi lucrul acela la care râvneşti de mult timp – inflaţia este ca pasta de dinţi, odată ieşită din tub nu mai poate fi pusă la loc – mai târziu nu o să-ţi mai poţi permite. Dorinţa de schimbare şi marea tentaţie te fac să cheltuieşti prea mult. Incercă să începi de pe acum să-ţi organizezi viaţa – este o perioadă favorabilă pentru interesele tale.

Trebuie să ai răbdare şi să analizezi problemele noi care apar în această zi. În general, eşti pe drumul cel bun, dar trebuie să te concentrezi mai mult şi să fii atent la detaliile sociale. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Succese neaşteptate în carieră. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt preponderent favorabile. Nu te lăsa impresionat(ă) de ceea ce se discută, de bîrfe, intrigi sau... modă. Nu-ţi lăsaţi interesele personale pentru mai târziu. Acum, nu mâine!

VĂRSĂTOR

Zi bună pentru taclale cu prietenele, după orele de program. Descoperi cunoştinţe comune despre care nu mai aveai veşti. Atenţie, mai multă discreţie şi prudenţă, nu da prea mult din casă! Trebuie să acorzi mai multă atenţie şi timp vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii. Nu uita că vorba dulce mult aduce şi că o rugăminte bine formulată este mai uşor ascultată. Mici probleme cu sănătatea, dar se vor rezolva repede. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii, investiţiile, titlurile de valori, proprietăţile. O perioadă de timp în care trebuie să dai dovadă de conservatorism, dar oferă-ţi mici obiecte care să-ţi facă plăcere.

PEŞTI

Ai planuri, în acestă zi de luni. Prea multe pentru un singur om, aşa că mai gândeşte-te şi la ziua de mâine. Intră într-o librărie şi cumpără o carte, poţi descoperi că ai nevoie de ea! Partea mistică a zodiei te ajută să-ţi înţelegeţi mai bine limitările şi să-ţi găseşti drumul de urmat în continuare. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea caracteristică a zodiei, mai ales când este vorba de produse cosmetice sau medicamente. Este bine să eviţi toate situaţiile neclare. În general toţi nativii trebuie să dea atenţie buzunarelor în special şi proprietăţilor, în general.