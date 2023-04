Care este cel mai mare regret al lui George Mihăiță. Dezvăluiri din viața de familie a celebrului actor

George Mihăiță a ajuns la frumoasa vârstă de 74 de ani și continuă să fie extrem de popular. Actorul din Generația de Aur a jucat în multe filme și piese de teatru. În prezent, el îi dă viață lui Bebe Măcelaru, zis și Tătuțu, din serialul Clanul.

Cariera lui George Mihăiță este una încununată de succes și rolurile sale l-au făcut celebru. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu cum a fost copilăria actorului. Recent el a mărturisit că cea mai frumoasă perioadă a vieții sale a fost copilăria, chiar dacă nu era un elev eminent. Era artistul familiei. Cânta la acordeon și era actor amator.

„Copilăria a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Eram „peste toate stăpân”. Râdeau profesorii, la școală, și curgeau notele de 4. O bucurie! Cântam la acordeon… Activam ca actor amator pe scena casei de cultură. Ce treburi gospodărești? Eram artistul familiei… cum să-mi rup degetele? Țin minte, fratele meu mai mare săpa o groapă de 1 metru și ceva… W.C în curte. El în groapă, la sapă, eu, pe mal, la acordeon”, a povestit George Mihăiță pentru unica.ro.

Care este cel mai mare regret a lui George Mihăiță

Celebrul actor își amintește cu drag de primii bani pe care i-a câștigat. Pentru că a simțit din plin lipsa banilor, a decis să facă, în curtea casei, spectacole de păpuși. George Mihăiță își amintește cât de greu îi era, dar totuși a fost o perioadă extrem de frumoasă, plină de amintiri.

„Primii bani i-am câștigat dând spectacole de păpuși în curtea casei, în cotețul câinelui (l-ați văzut cumva pe zdreanță?). Primii bani adevărați i-am câștigat la 19 ani, la filmul Reconstituirea. Ne-au lipsit banii (n.r în copilărie). La 10 ani, mergeam iarna, pe aproape, prin poiană să patinăm în câte-o băltoacă înghețată. Patinele mele? Două bucăți de sârmă, groase, îndoite, de la vârf, la călcâi. Copiii mei nu duc grija zilei de mâine”, a spus actorul.

George Mihăiță a vorbit și despre regretele pe care acum. Filmările pentru serialul Clanul îl epuizează și nu mai are timp să petreacă alături de copii și nepoți. Și-ar dori să aibă imaginea unui tată-bunic exemplu, însă nu mereu reușește să facă acest lucru.

„Trec la regrete, când e vorba de copii și nepoți, faptul că n-am avut și, din păcate, nu am timp cât mi-aș dori, pentru ei. Vă dau un exemplu: de un an de zile CLANUL mă stoarce de energie. Cele 7,8 ore pe zi (când nu am filmare) mă epuizează. E o plăcere dureroasă. N-am să uit că de ziua nepotului, n-am fost cu el. L-am luat la o zi de filmare. O infimă recompensă. Pentru nepotul meu, Marc, nu sunt bunicu’ Gică… sunt BUNACU GEACĂ. Vreau ca și copiii și nepoții să rămână cu imaginea unui tată – bunic, exemplu de comportament”, a mai spus marele actor.