Marcel Ciolacu: Am felicitat-o pe Elena Lasconi, i-am scris. PSD nu va face nicio contestație. Mi-am depus demisia

Marcel Ciolacu, încă președintele PSD, a declarat că nu va candida la nicio funcție în PSD. Acesta a mai declarat că a sunat-o pe Elena Lasconi ca s-o felicite, dar rivala lui nu i-a răspuns, așa că i-a trimis un mesaj. Ciolacu a venit cu noi precizări despre demisie. ”Eu aseară i-am dat secretarului general demisia, astăzi, la ora 17.00, am convocat un Consiliu Politic Naţional şi o să venim, după Consiliul Politic, şi o să comunicpm decizia pe care o să o luăm. Nu vorbim despre o acceptare a demisiei, pentru că demisia este un act unilateral, am încheiat şi această discuţie”, a spus Ciolacu la sediul PSD. El a precizat că ”o să rămână alături de colegii lui, duminică, până la alegeri”.

”Sunt ferm convins că în perioada următoare o să venim şi cu un calendar de alegeri în interiorul partidului. La viitoarele alegeri din interiorul PSD, eu, Marcel Cioalcu, nu voi candida pentru nicio funcţie.

Cine vine în locul lui Marcel Ciolacu

Întrebat dacă rămâne în funcţia de premier, marcel Ciolacu a spus: ”Categoric, e o funcţie pe care o am până se termină alegerile şi se vine cu o nouă majoritate”.

Întrebat cine va veni la şefia PSD, el a spus: ”Un coleg”. Preşedintele PSD a fost întrebat şi a cui a fost vina pentru ce s-a întâmplat la alegeri. ”A mea”, a răspuns Ciolacu. ”PSD nu va face nicio contestaţie, chiar dacă diferenţa este foarte mică, regulile dmeocraţiei şi importanţa acestui tur doi este mult mai mare decât interesele noastre personale”, a mai spus Ciolacu.