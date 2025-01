Politica De ce s-a retras Crin Antonescu. Jurnalistul Dan Andronic vine cu trei scenarii. Nu lipsește Călin Georgescu







Fostul preşedinte al PNL, Crin Antonescu, a anunțat că, în momentul de față, consideră suspendat acordul încheiat cu partidele din coaliţia de guvernare pentru susţinerea sa la prezidențiale. Antonescu a precizat că aceasta nu înseamnă că nu mai are disponibilitatea de a candida, ci este nemulţumit de nehotărârea partidelor respective în ceea ce-l priveşte şi de lipsa unei date clare pentru desfăşurarea alegerilor.

„În mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură suspendat. Eu îl declar suspendat. Am primit o propunere de a fi candidatul unei coaliţii politice. Am acceptat această propunere, am asumat această candidatură şi este o asumare de la care eu nu dau înapoi, nu retrag această candidatură, am asumat-o cu tot ce înseamnă ea, cu toate dificultăţile şi cu tot parcursul şi sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt.

Ceea ce însă am constatat e că cealaltă parte a acestui acord, adică cei patru lideri politici care au făcut această propunere, şi-au luat acest angajament, nu au fost suficient de împuterniciţi, ca să spun aşa, sau nu au avut toate acreditivele la ei atunci când au pus semnătura pe acest acord. Din acest motiv îl consider suspendat până când domniile lor clarifică dacă acest acord revine în vigoare sau dacă, eventual, au alte opţiuni", a declarat Antonescu, la Digi 24.

După anunțul lui Crin Antonescu, liderii politici din coaliție nu s-au îngrămădit cu reacții. Jurnalistul Dan Andronic vine cu tre scenarii legate de anunțul lui Crin antonescu.

Dan Andronic: De ce s-a retras Crin Antonescu?

1. Pentru că a simțit cum Bolojan și Ciolacu îl ajută ca și pe dr. Cătălin Cârstoiu. Cu un brânci în ghearele presei. 2. Pentru că cel puțin unul dintre liderii coaliției guvernamentale negociază cu Călin Georgescu. Iar Crin a aflat asta și a înțeles că era moneda de schimb. 3. Pentru că este unul din cei mai inteligenți politicieni…

Crin Antonescu le-a dat timp de gândire liderilor din coaliție

Fostul lider al PNL le-a cerut liderilor partidelor care şi-au declarat susţinerea pentru el să-şi ia timp să se hotărască şi le-a transmis următorul mesaj: "Domnilor, sau băieţi, mergeţi şi vă mai gândiţi dacă mai aveţi vreo treabă cu mine, mă căutaţi. Dacă nu, nu, că nu v-am căutat eu".

"Cred că trebuie să vă mai gândiţi. Suspendăm acordul, gândiţi-vă bine, faceţi-vă şedinţe, faceţi-vă ce aveţi de făcut, stabiliţi o dată a alegerilor, de preferinţă cât mai repede. Dacă, cine ştie, vă menţineţi opţiunea pentru candidatura mea, ştiţi unde mă găsiţi şi atunci o să mă gândesc şi eu mai bine, poate, decât am făcut-o prima dată şi o să dau un răspuns", le-a mai transmis Antonescu liderilor partidelor cu care a încheiat acordul pentru candidatura la Preşedinţie.

”Nu eu am dat înapoi, nu eu mă retrag, nu-i găsesc pe dânşii în spate”

"Nu eu am dat înapoi, nu eu mă retrag, nu-i găsesc pe dânşii în spate, sunt nehotărâţi încă. Îi rog să-şi ia timp să se hotărască şi dacă tot iau acest răgaz, să reţină ceea ce ştiau, dar poate acum devine şi mai clar, că eu candidez nu pentru că mă interesează o funcţie, ci pentru că mă interesează o ţară, candidez cu susţinerea pe care o accept, dar nu pentru nişte partide, nu pentru combinaţiile şi jocurile de toate felurile ale acestor partide, ci pentru un program de ţară şi un program de preşedinte pe care dânşii îl acceptă sau nu", a adăugat Antonescu.