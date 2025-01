Politica Daniel Funeriu, despre suspendarea candidaturii lui Criun Antonescu: Sper că nu vor încerca acum cu Ponta







Crin Antonescu a anunțat sâmbătă, 4 ianuarie 2025, că își suspendă candidatura din partea Coaliţiei la alegerile prezidenţiale din 2025.

Fostul lider al PNL a motivat nu a fost încă stabilită nicio dată a alegerilor, iar în al doilea rând nu a existat un vot unanim din partea membrilor Coaliţiei. „Eu declar suspendat acest acord şi, în consecinţă, şi calitatea mea de candidat. Eu nu am ezitat, eu nu dau înapoi, eu sunt dispus, dar cred că trebuie să fim oameni de onoare şi oameni serioşi.

„Unilateral consider suspendat acordul privind susţinerea candidaturii mele la alegerile prezidenţiale de către Coaliţia de guvernare. În consecinţă, consider suspendată şi candidatura mea la alegerile prezidenţiale. Am primit o propunere de a fi candidatul unei coaliţii politice, în regim de urgenţă, am acceptat, mi-am asumat această candidatură şi mi-o asum în continuare, este o asumare de la care nu dau înapoi, în orice moment mă duc până la capăt. Consider suspendat acordul până când liderii coaliţiei clarifică toate aspectele”, a declarat Crin Antonescu la Digi 24.

Crin Antonescu își suspendă candidatura. Ce spune Daniel Funeriu

Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, care și-a anunțat intenția de a candida la prezidențiale, a comentat decizia lui Crin Antonescu:

”Suspendarea candidaturii lui Crin şi motivele invocate arată că:

1) Partidele care i-au pus chipiu şi fluierişcă de candidat au ales prost. Am spus din primul moment acest lucru şi iată, realitatea mi-a dat dreptate. Sper că nu vor încerca acum cu Ponta; ar însemna să avem expuse în vitrina politică moaştele "sfântului" USL.

2) Crin nu e pe picioarele lui: cum să conduci o țară când nici măcar nu eşti pe picioarele tale şi nu poți discuta cu cei care te-au propus?

3) Oameni buni: candidatura la prezidențiale e treabă serioasă, pentru oameni serioşi. Cică "o să se gândească mai bine". Crin, tu ce ai făcut când ne-ai spus că vei candida? Că tocmai ne-ai spus că de gândit, n-ai gândit. Şi voiai să conduci o țară? Alo, Criiiin! Trezeste-te!

Crin: alegerile astea sunt despre țara noastră, nu despre orgoliul şi ego-ul tău.

Vă asigur că noi vom câştiga. Pentru că suntem serioşi şi avem coerență. Şi da, suntem tot mai mulți!”, este mesajul transmis de Daniel Funeriu.