Sport Gimnastica feminină, implicată într-un nou scandal. Abuzurile antrenorilor, de neimaginat







Gimnastica feminină este din nou afectată după retragerea gimnastei Meolie Jauch. Tânăra de 17 ani a anunțat că abandonează gimnastica din cauza abuzurilor antrenorilor.

Gimnastica feminină, implicată într-un nou scandal

Înainte de sfârșitul anului, un scandal de amploare a explodat în gimnastica feminină din Germania. Foste și actuale gimnaste împărtășesc experiențe teribile, asemănătoare cu cele dintr-un lagăr nazist, prin care au trecut. Ele descriu atrocitățile la care au fost supuse de către antrenori. Scandalul a fost generat de retragerea sportivei Meolie Jauch, în vârstă de 17 ani. Aceasta a dezvăluit că părăsește acest sport din cauza problemelor mentale cauzate de abuzurile antrenorilor.

„Pentru o lungă perioadă de timp, am ezitat să mă exprim public pe seama abuzurilor din Stuttgart și din gimnastica feminină din Germania. Ideea adresării interne a unor asemenea subiecte mi s-a părut mai sigură, de vreme ce publicul adesea are prea puține cunoștințe din culise încât să judece corect sau să tragă concluziile potrivite”, a spus Jauch.

Gimnastica feminină, implicată într-un nou scandal. Sursa foto: Facebook

Calvarul prin care au trecut gimnastele

Acum trei ani, a trimis o scrisoare detaliată antrenorilor săi, antrenorului federal, președintelui DTB, medicului echipei și altor persoane implicate. În această scrisoare, a relatat despre abuzurile din clubul din Stuttgart și din gimnastica feminină în general, oferind exemple din propria sa experiență.

„Cu regret, a trebuit să înțeleg că nu a fost de succes și că nu a dus nicăieri. A fost ignorat sau nu a fost luat în serios. În toți acești ani, sănătatea mea a fost pusă în joc, ordinele medicale au fost desconsiderate și mi s-a permis să merg la sală și în competiții cu numeroase fracturi. Nu a fost un caz singular: tulburările alimentare, antrenamentele punitive, analgezicele, amenințările și umilințele erau la ordinea zilei”, a scris sportiva.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Meolie Jauch (@meoliejauch)

Gimnastica feminină mai primește o palmă

Alte sportive, atât cele active, cât și cele deja retrase, au împărtășit detalii șocante, acuzând în mod direct Federația Germană de Gimnastică, Federația Șvabă de Gimnastică și clubul KTF Stuttgart, unde se antrenau. De asemenea, p sportivă a descris suferința provocată de înfometare la care erau supuse ea și colegele sale din echipa națională de gimnastică a Germaniei.

„M-am oprit din a mânca și plângeam de fiecare dată când trebuia să urc în trenul de Stuttgart. Am participat la Campionatele Naționale din 2019 având o greutate de 37 de kilograme și o înălțime de 1,60 metri. Aveam 14 ani pe atunci.

În Stuttgart, am fost tratată ca un obiect. Am fost folosită până când am devenit atât de zdrobită fizic și mental încât mi-am pierdut toată valoarea pentru antrenori”, a povestit Lara Hinsberger, 20 de ani.

Antrenorul naționalei, găsit vinovat

Potrivit presei germane, antrenorul echipei naționale, a fost declarat vinovat de Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Olanda pentru acuzații de abuz emoțional din anul 2011. Începând cu 7 ianuarie, el și Claudia Schunk, antrenoarea echipei naționale de junioare, vor sosi la clubul din Stuttgart pentru a conduce antrenamentele. Federația germană de gimnastică a anunțat că vor fi efectuate verificări și se vor lua alte măsuri.

„Dorim să vă asigurăm că toate plângerile și comentariile au fost luate în serios și s-a ținut cont de ele, iar asta va continua să se întâmple și în viitor. Regretăm foarte mult că aceasta este percepută uneori foarte diferit, mai ales de gimnastele afectate”, arată Federația germană de gimnastică, potrivit retetesivedete.ro.