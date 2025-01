Politica Marcel Ciolacu, despre autosuspendarea lui Crin Antonescu: Vorbim pe 8 ianuarie. Vasile Dîncu: Un candidat de rezervă







Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus că nu a vorbit cu Crin Antonescu după ce a anunțat că își suspendă unilateral candidatura la alegerile prezidențiale. Acesta a declarat că va discuta cu Antonescu și că o să vadă ce este de făcut.

Marcel Ciolacu, despre pauza lui Antonescu

„Nu am vorbit cu domnul Antonescu. Mai mult ca sigur o să vorbesc pe data de 8 ianuarie, când avem coaliție și vedem ce e de făcut”, a declarat Ciolacu, la o zi după anunțul făcut de Crin Antonescu. „Important e să ne concentrăm pe drumul proeuropean al României”, a subliniat premierul.

Crin Antonescu, un candidat de rezervă

În cursul zilei de duminică, europarlamentarul Vasile Dîncu a declarat că Antonescu a fost „un candidat de rezervă” iar decizia privind desemnarea acestuia drept candidat comun al coaliței de guvernare a fost luată pe fondul șocului suferit după rezultatul surpriză din primul tur al alegerilor prezidențiale.

Preşedintele PSD Alba Iulia, deputatul Voicu Vuşcan, a spus „în final, PSD va susţine doar un candidat PSD sau cu trecut social-democrat”. „Social democraţia înseamnă grija faţă de oameni, iar un preşedinte de dreapta nu ar face asta, fapt dovedit în ultimii 20 de ani. Să avem un an nou cât mai bun”, a scris Voicu Vuşcan pe contul său de Facebook.

Mesajul surprinzător al lui Crin Antonescu

Fostul preşedinte al PNL Crin Antonescu a declarat că el consideră suspendat acordul încheiat cu partidele din coaliţia de guvernare pentru susţinerea sa la funcţia de şef al statului. El a mai spus că îl deranjează nehotărârea partidelor respective în ceea ce-l priveşte, dar și lipsa unei date clare pentru desfăşurarea alegerilor.

„În mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură suspendat. Eu îl declar suspendat. (…) Am primit o propunere de a fi candidatul unei coaliţii politice. Am acceptat această propunere, am asumat această candidatură şi este o asumare de la care eu nu dau înapoi, nu retrag această candidatură, am asumat-o cu tot ce înseamnă ea, cu toate dificultăţile şi cu tot parcursul şi sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt.

Ceea ce însă am constatat e că cealaltă parte a acestui acord, adică cei patru lideri politici care au făcut această propunere, şi-au luat acest angajament, nu au fost suficient de împuterniciţi, ca să spun aşa, sau nu au avut toate acreditivele la ei atunci când au pus semnătura pe acest acord. Din acest motiv îl consider suspendat până când domniile lor clarifică dacă acest acord revine în vigoare sau dacă, eventual, au alte opţiuni”, a explicat, sâmbătă, Antonescu.