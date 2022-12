Vasile Dîncu, despre conflictul cu Iohannis: „Mi-a reproşat că nu citesc revista presei, m-am retras şi citesc revista presei”

Vasile Dîncu a demisionat din funcția de ministru al Apărării la sfârșitul lunii octombrie, la mai bine de o săptămână după ce îl sfidase public pe președintele Klaus Iohannis pe tema războiului din Ucraina.

Fostul Ministru al Apărării a afirmat că multă lume i-a sugerat să se ducă să vorbească cu preşedintele: „Ce să vorbesc? Mi-a reproşat că nu citesc revista presei, m-am retras şi citesc revista presei”.

Vasile Dîncu, despre retragerea din funcţia de ministru şi dacă au existat presiuni

Vasile Dîncu: „Aveam foarte multe proiecte şi am simţit că mi se blochează câteva proiecte am şi înţeles de unde vin presiunile şi în momentul acela am zis că nu vreau să suporte alţii poate inabilitatea mea de comunicare cu preşedintele României”.

Vasile Dîncu a spus că a vorbit cu preşedintele Iohannis doar de câteva ori, dar de cele mai multe ori comunicările au fost prin scrisori.

„Nu se comunică cu preşedintele foarte mult, sunt comunicări instituţionale, de cele mai multe ori prin scrisori. Am vorbit de câteva ori, am fost şi la CSAT. (..) Multă lumea mi-a sugerat să mă duc să vorbesc cu preşedintele. Să mă duc, că ceva, există o chestiune care ne încurcă. Ce să vorbesc? Mi-a reproşat că nu citesc revista presei, m-am retras şi citesc revista presei”, a declarat fostul ministru.

Vasile Dîncu a spus, întrebat dacă a înţeles de unde a plecat această ruptură. Fostul ministru a răspuns: ”chiar dacă am înţeles, nu vreau să spun public, pentru că ţine de statutul ministrului Apărării”.

De la ce au plecat animozitățile dintre Vasile Dîncu şi Klaus Iohannis

Animozitățile dintre cei doi au plecat de la afirmația ministrului Apărării, Vasile Dîncu, când a spus: „singura şansă a păcii poate să fie negocierea cu Rusia”. Acest comentariu i-a adus critici în spațiul public.

N-a trecut mult timp de la decaraţia cu pricina şi Iohannis a ieşit într-o conferință de presă sugerând că „unii demnitari de la noi trebuie să citească mai frecvent revista presei să afle aceste poziţii”. Făcea referire la Vasile Dîncu.

„În acest război, Rusia atacă Ucraina. Ucrainenii plătesc preţul de sânge în acest război şi trebuie să acceptăm ideea, cu toții, că doar Ucraina va decide când și cum şi ce negociază. Această poziţie este poziţia noastră oficială, este poziţia oficială a Uniunii Europene şi probabil unii demnitari de la noi trebuie să citească mai frecvent revista presei să afle aceste poziţii”, a spus atunci Klaus Iohannis, potrivit news.ro.