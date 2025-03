Monden Alexandra Păcuraru despre Anca Alexandrescu: Împroașcă cu gunoi și mizerie







Alexandra Păcuraru, fostă moderatoare la Realitatea TV face acuzații dure la adresa Ancăi Alexandrescu. Aceasta spune că realizatoarea este plătită din mai multe ”structuri”.

Alexandra Păcuraru scoate artileria grea

Fiica lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea TV a explicat în cadrul unui podcast de ce a plecat de la postul de televiziune. ”Am fost cred că dată afară. Retrasă, găsește ce termen îți place mai mult celor care vor să afle ce s-a întâmplat. Pentru că eram pe curentul suveranist și asta nu era linia. Nu era linia fără doar și poate. Eu am fost pe acest curent înainte ca cine a rămas acum în spatele meu să călărească acest val sau acest cal suveranist și să spună, noi suntem poporul.

Se întâmplă. (…) După 30 de minute după ce am părăsit platoul de filmare, România Suverană, să văd un articol de presă că m-am retras din televiziune. Fără să fac vreun anunț. Păi stai puțin eu mâine mai am o emisiune, de ce nu mi-am luat eu ”pa”-ul din platoul de televiziune. De ce nu am fost informată că nu mai corespund. Așa s-a dorit!”, a povestit Alexandra Păcuraru.

Nu a plăcut-o niciodată pe Anca Alexandrescu

Aceasta a arătat cu degetul către fosta ei colegă. ”A fost colega mea și fac o mărturisire: nu mi-a plăcut caracterul, nu mi-a plăcut că și-a lichidat toți șefii, toți partenerii. Eu am știut de fiecare dată. Că în momentul în care împroșcă cu gunoi și mizerie în cei care i-au dat o pâine de mâncat așa va face cu toți cei care îi vor călca pragul.

Nu știu cum a reușit să se înșurubeze atât de bine, dar cu siguranța cum a venit așa va pleca. Știu cine a adus-o, știu de ce a adus-o și poate la un moment dat voi scrie o carte despre aceste persoane care au fost puse să dezbine. Cu siguranță ea nu este plătită doar pentru ce face pe postul Realitatea. Mai primește bani și din alte structuri. Sunt suspiciuni pe care Silviu Predoiu le poate dezvolta. Pentru că este pensionar și poate spune multe„, a mai spus fosta moderatoare.