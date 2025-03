International Trump, invitat de onoare la nunta unui român. Unde a avut loc marele eveniment







Donald Trump s-a intersectat de-a lungul timpului cu trei români foarte cunoscuți: cu Nadia Comăneci, Ilie Năstase și Ion Țiriac. În diferite contexte, atunci când nu era prins cu politica și se ocupa doar de zona de afaceri, actualul lider de la Casa Albă a cunoscut-o pe „Zeița de la Montreal”, dar și pe cei doi foști jucători de tenis.

Donald Trump a participat la una dintre nunțile lui Ilie Năstase

Ba chiar, după cum a povestit Ion Țiriac, Trump a fost invitat la una dintre nunțile lui Ilie Năstase, organizată la New York. „Ilie probabil îl cunoaște mai bine ca mine, că a fost la nunta lui la New York, a doua nuntă. A avut vreo șase nunți, mi se pare, dar numai la una a fost Trump. A stat de la 9 seara până la 6 dimineața. Businessman-ul. Domnul Trump businessman”, a povestit miliardarul român în cadrul podcastului „Prietenii lui Ovidiu” de la gsp.ro.

„Eu îl cunosc pe un Donald Trump care era businessman și cu care beam berea așa. Năstase stătea aici, el stătea acolo, eu stăteam aici. "Bă Donald, ai cumpărat Eastern Airlines acum nouă luni și acum îl bagi în faliment? Ce afacere?". "Bă, Țiriac, ține racheta, rămâi cu racheta! Stay with the racket, stay with the tennis! Let me do the business!". "Ce, cum voiai să fac bani? Pe mine trebuie să mă plătească statul, că atâția oameni îi dau afară”.

Vânătoare cu fiul președintelui SUA

Ăsta-i Donald Trump, pe de o parte, pe de altă parte, e Donald Trump care în 5 minute i-a dat Martinei Navratilova 25% reducere la apartamentul care l-a luat în Trump Tower”, a mai spus omul de afaceri despre actualul președinte al SUA.

„Am vânat cu feciorul dumnealui acum un an sau acum 2 ani în Italia. Sper că vine la mine în Africa. Ăsta este Donald Trump. Mi-a trimis o șapcă semnată de dumnealui pentru mine înainte de alegeri. Au fost acolo domnul și doamna Ferrari, au fost invitați la masă la el acasă. Și doamna fiind româncă... "A, ce mai face Ilie?!", a mai povestit Țiriac.