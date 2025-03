Politica Gigi Becali, dezlănțuit după ce a fost atacat de Anca Alexandrescu: Le-am dat bani de acoperiș







După ce și-a dat demisia din AUR, Gigi Becali a fost criticat de postul Realitatea, dar și de susținătorii lui Călin Georgescu. Patronul FCSB a declarat că respectă AUR și că îl susține în continuare pe George Simion, dar că nu poate accepta ca partidul să strângă semnături pentru Anamaria Gavrilă.

Gigi Becali, împotriva Anamariei Gavrilă

„Eu nu mai sunt în AUR. Eu îl susțin pe George Simion, îl votez, nu o să critic niciodată AUR, pentru că am fost în partidul ăla, rămâne prietenul meu George Simion, numai că am înțeles prima dată, când am zis că speculează politic și trebuie să fie cu Georgescu.

Dar acum, ca AUR să strângă semnături pentru Anamaria Gavrilă, eu nu pot să fiu într-un partid care strânge semnături pentru Anamaria Gavrilă. Și atunci, dacă voia să aibă al doilea candidat, putea să aibă un alt membru AUR, dar nu Anamaria Gavrilă, că așa a zis tătuca Georgescu. Chiar dacă cineva îmi dă mie AUR-ul acum, nu mă interesează.

Eu nu sunt trădător, nu mă interesează să fac răzmeriță în AUR, doar m-am retras și gata, din demnitate. Nu mă interesează să fac parte dintr-un partid care strânge semnături pentru Anamaria Gavrilă pentru că așa a zis Georgescu.”, a spus deputatul.

A luat-o în vizor pe Anca Alexandrescu

Patronul FCSB a precizat că postul Realitatea a refuzat să îi ofere dreptul la replică și că l-a atacat constant în emisiunile sale. El a declarat că a oferit ajutor financiar unor jurnaliști și că n-au apreciat. Becali a criticat-o și pe susținătoarea lui Călin Georgescu, Anca Alexandrescu.

„Aș vrea să dau eu un drept la replică pentru Realitatea TV, niște băgăbonți, care ei te atacă și nu dau drept la replică. Că oierul, că ciobanul, că tot felul de minciuni, dar ei nu dau dreptul la replică. Adică ei îți cer 5000 de euro, ca să-și pună acoperiș pe casă, a trecut un an de zile și nu ți-au dat banii, dar ei își permit, îți dai seama ce josnici oamenii, de doi lei?

Măcar Vișan ăla, că i-am dat bani de casă, măcar nu mă atacă. Oamenii ăștia au mentalitate așa: dacă nu ești de aceeași părere cu mine, eu te atac pe tine. Ce treabă aveam eu cu Realitatea TV și cu Anca Alexandrescu? Păi ea mă atacă pe mine, îmi zicea lumea. Păi pe mine nu mă interesează, că nu mă uit nici pe TikTok, nici pe Facebook.

Să nu mă atace la televizor, că vede familia, vede mama, nevasta, văd fetele. Când văd că mă atacă și la televizor, că Becali să vorbească de fotbal, că nu are el voie să vorbească de politică”, a precizat acesta.

Gigi Becali, după ce a fost făcut cioban

După ce a fost făcut cioban de postul Realitatea, Becali a declarat că este și a fost numărul 1 și la fotbal și la oi. Acesta a mai spus că este un leu în politică între câini și vulpi.

„Eu, europarlamentar și deputat, nu am voie să vorbesc de politică? Când era treaba cu Georgescu, zicea să mă dea AUR afară. Acum, că plec eu, că de ce plec, că vreau să rup partidul. Nu vreau eu să rup nimic, nu mă interesează partidul AUR, dacă vreau îmi fac singur partid și îl fac mai puternic.

Nu că n-am fost convins, eu îi dau slavă lui Dumnezeu și lu CCR, că dacă nu era CCR, nu mai veneau nici investitorii, cădea bursa cu 20%, ăsta distrugea țara. N-am voie să am opinii, că mă atacă Realitatea, ca să mă duc la fotbal sau la oi. Păi eu sunt numărul 1 și la fotbal și eram și la oi. Și tundeam mai repede ca toți ciobanii și la politică sunt leu între câini și vulpi.”, a mai precizat Becali la România TV.