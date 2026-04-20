George Simion a devoalat planul pe care îl are cu AUR și a clarificat ipoteza privind o alianță cu PSD

George Simion. Sursă foto: Facebook
Președintele AUR, George Simion a declarat luni că formațiunea pe care o conduce nu își schimbă poziția și exclude participarea la o guvernare alături de PSD sau PNL, insistând asupra organizării de alegeri anticipate ca soluție politică.

AUR își menține linia politică: alegeri anticipate

Într-o declarație publică, liderul AUR a subliniat că partidul nu ia în calcul intrarea la guvernare în actualul context politic.

„Poziția AUR nu se schimbă. Noi ne dorim să ajungem la votul poporului, la alegeri anticipate”, a afirmat Simion, indicând că scenariile privind o eventuală coaliție sunt, în acest moment, pur ipotetice.

Acesta a explicat că o eventuală participare la guvernare depinde de desemnarea unui premier din partea AUR, scenariu pe care îl consideră improbabil, în condițiile în care actualii actori politici au exclus o astfel de variantă.

Soarta Guvernului Bolojan va fi decisă de aproximativ 5000 de social-democrați. Live text
Nicuşor Dan, audiat la Curtea de Apel Bucureşti într-un dosar de un milion de euro
În acest context, Simion a făcut referire la pozițiile exprimate de Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, care au respins public ideea unei colaborări cu AUR.

Condiții pentru susținerea unui guvern

Întrebat despre posibilitatea susținerii unui guvern minoritar, liderul AUR a precizat că singura variantă ar fi desemnarea unui premier propus de partidul său.

„Singura posibilitate prin care putem susține un guvern este dacă propunerea AUR este nominalizată”, a declarat acesta.

Simion a sugerat totodată că există o lipsă de dialog real pe teme economice în spațiul politic actual. Potrivit acestuia, dezbaterea publică este dominată de confruntări politice, în timp ce problemele economice și soluțiile concrete pentru ieșirea din criză sunt insuficient abordate.

AUR, referiri la Călin Georgescu și scenarii politice

În ceea ce privește o eventuală propunere de premier, Simion a evitat să confirme dacă AUR îl va susține pe Călin Georgescu pentru această funcție. Liderul AUR a menționat că detaliile privind posibilele soluții politice urmează să fie anunțate ulterior.

Călin Georgescu. Sursă foto: Captură video

El a reiterat însă sprijinul pentru Georgescu, afirmând că „este omul ales de români să fie președinte”, făcând referire la contextul politic tensionat generat de anularea procesului electoral, subiect analizat și de instituții internaționale privind standardele democratice:

Planul de reconciliere națională și prioritățile economice

Simion a prezentat și ceea ce a numit un „plan de reconciliere națională”, care ar presupune instalarea unui guvern temporar până la organizarea alegerilor anticipate. Potrivit acestuia, prioritatea ar trebui să fie economia și bunăstarea populației.

„Niciuna din taberele care ies la televizor nu vorbesc despre economie sau soluții”, a declarat liderul AUR, adăugând că partidul său nu se consideră „colacul de salvare” al altor formațiuni politice, ci al cetățenilor.

17:28 - Soarta Guvernului Bolojan va fi decisă de aproximativ 5000 de social-democrați. Live text
17:20 - Ce oportunități au tinerii care urmează programele de internship. Câștigurile pot ajunge la 10.000 de lei pe lună
17:13 - Netflix lansează „Păpușa”, după ecranizarea unui roman polonez de mare succes
17:00 - România, din criză în criză. Bolojan ține de scaun la fel cum a făcut-o un alt premier al României
16:51 - Xi Jinping cere menținerea navigației libere prin Strâmtoarea Ormuz. China solicită armistițiu imediat în Orientul Mi...
16:40 - PSD acuză o campanie „de tip nazist” și anunță sesizări oficiale după declarațiile premierului Ilie Bolojan

Singura soluție pentru România pare imposibilă: Un Guvern de uniune națională
Cât poate trăi un Guvern interimar și care este scopul pentru care funcționează
Adrian Severin: Noi nu avem partide, avem niște clici, niște clanuri corupte
