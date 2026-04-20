George Simion a devoalat planul pe care îl are cu AUR și a clarificat ipoteza privind o alianță cu PSD

Președintele AUR, George Simion a declarat luni că formațiunea pe care o conduce nu își schimbă poziția și exclude participarea la o guvernare alături de PSD sau PNL, insistând asupra organizării de alegeri anticipate ca soluție politică.

Într-o declarație publică, liderul AUR a subliniat că partidul nu ia în calcul intrarea la guvernare în actualul context politic.

„Poziția AUR nu se schimbă. Noi ne dorim să ajungem la votul poporului, la alegeri anticipate”, a afirmat Simion, indicând că scenariile privind o eventuală coaliție sunt, în acest moment, pur ipotetice.

Acesta a explicat că o eventuală participare la guvernare depinde de desemnarea unui premier din partea AUR, scenariu pe care îl consideră improbabil, în condițiile în care actualii actori politici au exclus o astfel de variantă.

În acest context, Simion a făcut referire la pozițiile exprimate de Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, care au respins public ideea unei colaborări cu AUR.

Întrebat despre posibilitatea susținerii unui guvern minoritar, liderul AUR a precizat că singura variantă ar fi desemnarea unui premier propus de partidul său.

„Singura posibilitate prin care putem susține un guvern este dacă propunerea AUR este nominalizată”, a declarat acesta.

Simion a sugerat totodată că există o lipsă de dialog real pe teme economice în spațiul politic actual. Potrivit acestuia, dezbaterea publică este dominată de confruntări politice, în timp ce problemele economice și soluțiile concrete pentru ieșirea din criză sunt insuficient abordate.

În ceea ce privește o eventuală propunere de premier, Simion a evitat să confirme dacă AUR îl va susține pe Călin Georgescu pentru această funcție. Liderul AUR a menționat că detaliile privind posibilele soluții politice urmează să fie anunțate ulterior.

El a reiterat însă sprijinul pentru Georgescu, afirmând că „este omul ales de români să fie președinte”, făcând referire la contextul politic tensionat generat de anularea procesului electoral, subiect analizat și de instituții internaționale privind standardele democratice:

Simion a prezentat și ceea ce a numit un „plan de reconciliere națională”, care ar presupune instalarea unui guvern temporar până la organizarea alegerilor anticipate. Potrivit acestuia, prioritatea ar trebui să fie economia și bunăstarea populației.

„Niciuna din taberele care ies la televizor nu vorbesc despre economie sau soluții”, a declarat liderul AUR, adăugând că partidul său nu se consideră „colacul de salvare” al altor formațiuni politice, ci al cetățenilor.