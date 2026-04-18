George Simion, după întâlnirea cu Călin Georgescu: „O să vedeți…”. Ce discută opoziția înainte de deciziile PSD

Liderul AUR, George Simion, a oferit o primă reacție în urma întrevederii cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, precizând că rezultatele dialogului vor fi aflate peste câteva zile. .

George Simion a evitat să detalieze punctele concrete ale negocierilor, însă a punctat importanța momentului politic ce va urma. Întrebat despre concluziile întâlnirii cu Georgescu, Simion a spus: „O să vedeți săptămâna viitoare”.

Această declarație apare în contextul în care PSD pregătește retragerea sprijinului politic pentru actualul prim-ministru, Ilie Bolojan. De asemenea, Călin Georgescu a vorbit recent despre necesitatea unui „guvern de reconciliere națională” care să includă PSD, PNL și AUR, idee susținută și de anumiți lideri ai formațiunii suveraniste.

Liderul senatorilor AUR,Petrișor Peiu, a comentat vineri seara, la Digi24, semnificația întâlnirii de la Bibliotecă, afirmând că dialogul dintre cele două figuri publice nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Acesta a declarat: „Nu este un breaking news că două persoane publice importante din România s-au întâlnit”. Peiu a explicat poziția sa privind relevanța acestui eveniment pentru scena politică actuală:

„Faptul că s-au întâlnit la bibliotecă nu știu dacă are vreo semnificație. Eu cred că s-au întâlnit de mai multe ori, deci nu văd că ar fi așa o mare știre. Pot domnii Simion și Georgescu să influențeze ce face PSD? Nu! (..) Eu n-am auzit să fi fost certați vreodată. Realist vorbind, (Călin Georgescu – n.red.) este omul care are cea mai mare intenție de vot din România. Noi avem o poziție publică clară, exprimată de multe ori, că nu vrem să facem niciun fel de coaliție, înțelegere sau alianță cu niciunul dintre partidele actualei coaliții de guvernare, până la alegeri.”

În ceea ce privește demersurile parlamentare, liderul senatorilor a menționat calendarul moțiunii de cenzură:

„Referitor la moțiunea de cenzură, noi am anunțat cu mult timp înainte de orice altă discuție legată de intențiile de PSD, că vrem să facem o moțiune de cenzură care să fie discutată în jurul datei de 13 mai, deci probabil depusă undeva pe 8-9 mai. Dacă PSD va depune o moțiune de cenzură înainte, în aprilie, nu văd vreun motiv pentru care nu am vota acea moțiune de cenzură. (..) Am anunțat demult moțiunea de cenzură pentru 13 mai, pentru că vom marca trei trimestre consecutive de scădere economică”, a mai spus Peiu la DIGI24.

Discuțiile despre viitorul Executiv sunt alimentate și de declarațiile fondatorului AUR, Marius Lulea. Acesta a precizat pe Facebook că un protocol politic serios ar trebui să vizeze corectarea sistemului prin numirea lui Călin Georgescu în fruntea Guvernului.

Lulea a argumentat această opțiune astfel:

„Dacă există un protocol serios, atunci acesta trebuie să prevadă clar și cine va conduce guvernul: de exemplu, desemnarea lui Călin Georgescu ca premier, ca o formă de corectare, măcar parțială, a unei mari nedreptăți, pentru ca românii să aibă din nou senzația că există o șansă reală în actualul sistem politic”.

Această variantă fusese deja anticipată de Călin Georgescu într-o intervenție la Realitatea Plus, unde acesta a precizat că ar susține ideea formării unui cabinet de uniune format din partidele majore ale Parlamentului.