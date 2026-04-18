Grindeanu către Bolojan: Să încerci să vinzi Romgaz, CEC, ăsta e adevăratul șobolănism

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă, la Timișoara, că intenția de a lista sau vinde companii de stat precum Romgaz sau CEC reprezintă „adevăratul șobolănism”, reacționând la afirmațiile premierului Ilie Bolojan despre faptul că măsurile luate de Guvern au deranjat „șobolanii din cămara statului”, în contextul dezbaterilor privind reformele și reducerea deficitului.

Declarațiile vin după ce premierul Ilie Bolojan a susținut că măsurile luate de Guvern pentru reducerea deficitului și limitarea risipei bugetare au deranjat anumite interese.

„Când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani care rod proviziile și am pus lumina pe ei. Și asta a deranjat”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul PSD a fost întrebat sâmbătă cum comentează aceste critici, formulate vineri la Radio România Actualități, unde premierul i-a acuzat pe social-democrați de „joc dublu” și a criticat poziția lor față de reforme.

În răspuns, Sorin Grindeanu a criticat direcția guvernului, în special în ceea ce privește listarea sau vânzarea unor companii de stat.

„Trăim o perioadă în care există foarte multă emoţie publică legată de politică. În acest moment, din punctul meu de vedere, România şi Guvernul nu mai funcţionează. Noi ne uităm la prostiile şi porcăriile pe care încearcă să le facă ceilalţi. Ceilalţi ne urmăresc pe noi. Noi stăm şi spunem despre şobolănismele pe care încearcă să le facă pe ultima sută de metri, vânzând sau încercând să vândă Romgaz şi toate companiile: CEC, Portul Constanţa. Astea sunt şobolănismele adevărate. Despre astea este vorba. Şi cred că la asta s-a referit Ilie Bolojan ieri, când vorbea de asta. Dar asta înseamnă, că tot spunea de cămări (...), de fapt, înseamnă să furi cămara cu totul când faci lucruri de tipul ăsta. Când te gândeşti să vinzi CEC, Romgaz, Transgaz, Aeroportul Bucureşti, Portul Constanţa, Transelectrica, Hidroelectrica. Toate aceste companii sunt pe plus, sunt companii profitabile, care aduc în fiecare an venituri şi dividende la bugetul de stat. Să încerci să vinzi pe ultima sută de metri aceste companii, asta înseamnă, de fapt, să furi toată cămara. Şi asta e adevăratul şobolănism”, a declarat Grindeanu.

Întrebat despre reformele invocate de premier, Sorin Grindeanu a respins ideea că măsurile Guvernului pot fi considerate reforme reale.

„Care reforme? Una îmi spuneți? Sau îmi spune domnul Bolojan una? Una singură. Eu înțeleg că e foarte frumos să pari marele reformator al României, dar în realitate lucrurile să stea cu totul altcumva. Dacă vă referiți, să spunem, la ce a însemnat pachetul pe administrație, aia e reformă? Să dai oamenii afară e reformă? Aia e concediere în masă”, a spus Sorin Grindeanu, în conferința de presă de la Timișoara.