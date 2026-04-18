Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va intra într-o nouă realitate politică după votul de luni

Sorin Grindeanu, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Timișoara, că votul intern programat pentru 20 aprilie va stabili direcția politică a partidului și va influența negocierile privind viitorul guvernării, în condițiile tensiunilor din coaliție și ale discuțiilor legate de schimbarea formulei de conducere a Executivului. Declarațiile au fost făcute după ce Partidul Social Democrat a încheiat seria celor opt întâlniri regionale organizate înaintea ședinței decisive, în care social-democrații urmează să decidă dacă vor continua guvernarea alături de Ilie Bolojan.

Liderul social-democrat a afirmat că rezultatul votului intern va deschide etapa consultărilor oficiale și a negocierilor politice.

„Luni vom da votul, vom vedea care va fi rezultatul și după aceea cred că etapa normală este aceea ca președintele să ne cheme la consultări și să vedem, fiecare partid, care este drumul pe care și-l dorește. Nu vreau să fac speculații, nu vreau să spun despre premieri tehnocrați, premieri liberali sau social-democrați”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat despre actualul protocol de guvernare, acesta a precizat că, dacă va rămâne în vigoare, Partidul Național Liberal ar trebui să desemneze următorul prim-ministru.

„Repet, toate lucrurile acestea vor fi discutate după votul pe care îl vom da luni seara”, a spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu a exclus o colaborare cu Alianța pentru Unirea Românilor sau susținerea unui guvern minoritar.

„Partidul Social-Democrat nu va susține un guvern minoritar și nu va face vreo majoritate cu AUR. Am spus de nenumărate ori acest lucru. PSD ori intră în opoziție, ori va face parte dintr-o coaliție pro-europeană. Nu există alte variante”.

Acesta a subliniat că decizia finală va aparține membrilor partidului: „Asta vor decide colegii mei luni. Se votează aproape 5.000 de oameni. Nu doar eu”.

Referitor la rotația premierilor, liderul PSD a explicat că documentul nu face referire la persoane.

„Nu scrie nicăieri despre persoane. Nu scrie nici Sorin Grindeanu, nici Ilie Bolojan. Totul este impersonal. PNL-ul trebuie să dea prim-ministru până anul viitor, iar PSD să nominalizeze ulterior”.

Grindeanu a lăsat deschisă și posibilitatea unui premier tehnocrat, fără a o confirma, precizând că „după votul de luni vom intra într-o nouă realitate politică, care trebuie clarificată rapid, dacă nu se dorește prelungirea crizei”.

Totodată, acesta a transmis că PSD nu impune condiții celorlalte partide.

„Noi nu impunem nimic nici PNL-ului, nici USR-ului, nici UDMR-ului. Noi hotărâm doar pentru Partidul Social-Democrat, care reprezintă aproape 45% din ponderea coaliției de guvernare”, făcând apel „la decență”.

Sorin Grindeanu a criticat declarațiile privind reformele și l-a vizat direct pe premierul Ilie Bolojan.

„Care reforme? Una. Îmi spuneți? Sau îmi spune domnul Bolojan una singură? Aia e reformă? Să dai oamenii afară e reformă? Aia e concediere. Dacă pe dumneavoastră vă dă afară de la Mediafax e reformă? Nu. E concediere”, a mai spus liderul PSD în cadrul conferinței.

În opinia sa, reforma ar trebui să însemne modernizare administrativă, respectiv „digitalizare, comasarea UAT-urilor și servicii publice mai bune pentru cetățeni, cu costuri mai mici”.

Grindeanu a criticat și vânzarea companiilor de stat profitabile.

„Reforma companiilor de stat profitabile, să le vindem. Asta e reformă? Ăsta e jaf. Ăsta e șobolănism. Să vinzi companiile profitabile într-o perioadă de criză economică, pe repede înainte, fără ca titularii portofoliilor să știe”.

Grindeanu a adus în discuție programul SAFE, estimat la 16 miliarde de euro, subliniind caracterul de împrumut al fondurilor.

„Știți ceva de programul SAFE? 16 miliarde de euro. Cu toții trebuie să dăm banii aceștia înapoi”.

Potrivit acestuia, doar o parte din bani ar urma să fie direcționați către infrastructură.

„Ceea ce e foarte bine. Dar restul de 12? Merg în economia României? Apar locuri noi de muncă? Sau facem shopping și cumpărăm de la alții?”.

Liderul PSD a declarat că partidul se află într-un moment decisiv și că situația actuală nu mai poate continua. Acesta a explicat că în cadrul consultărilor interne au fost analizate mai multe probleme legate de guvernare și administrație.

„Sunt lucruri care au fost ridicate în dezbaterea internă și de aici, și din celelalte întâlniri, sunt lucruri care țin de administrație publică locală, sunt lucruri care țin de bună funcționare în cadrul Guvernului, sunt lucruri care țin de politici publice, sunt lucruri care ne-au fost aduse în atenție tocmai pentru a încerca să le rezolvăm”.

În final, Grindeanu a transmis că direcția actuală trebuie schimbată.

„Dar vă spun că, în acest moment, e cât se poate de clar că există o direcție pe care Partidul Social Democrat va merge, și anume, e evident că, așa cum suntem acum, în situația în care ne aflăm acum, lucrurile nu mai pot continua”.