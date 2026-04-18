Grindeanu a anunțat schimbări de strategie la PSD. „E evident că aşa cum suntem acum lucrurile nu mai pot continua”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă că partidul se află într-un moment de reevaluare a direcției politice și că actuala formulă de funcționare nu mai poate continua neschimbată. Declarațiile au fost făcute la Timișoara, în contextul consultărilor interne care preced votul decisiv de luni din cadrul formațiunii.

Grindeanu a explicat că PSD a derulat un proces de consultare în interiorul partidului, care se va încheia prin vot în structurile de conducere județene și naționale. Acesta a spus că decizia finală va stabili direcția politică a social-democraților în perioada următoare.

„A fost un demers necesar şi este în continuare un demers necesar această consultare pe care o facem”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că discuțiile interne au vizat teme precum administrația publică, funcționarea guvernului și politicile publice. În cadrul dezbaterilor, au fost prezentate mai multe probleme ridicate din teritoriu, care au fost integrate în analiza conducerii partidului.

Potrivit acestuia, concluzia generală este că situația actuală nu mai permite menținerea aceleiași abordări politice, fiind necesare decizii clare privind viitorul formațiunii. „E evident că aşa cum suntem acum, în situaţia în care ne aflăm acum, lucrurile nu mai pot continua”, a declarat președintele PSD.

Grindeanu a mai spus că au fost prezentate toate scenariile posibile de evoluție politică, astfel încât membrii partidului să voteze în cunoștință de cauză. El a insistat asupra caracterului rațional al deciziei care urmează să fie luată. „Am prezentat toate scenariile posibile”, a spus acesta.

În același timp, liderul social-democrat a spus că votul de luni trebuie să fie unul responsabil, având în vedere rolul PSD în Parlament și în arhitectura politică a țării. „Să voteze în cunoştinţă de cauză, într-un mod raţional, într-un mod lucid şi nu emoţional”, a mai spus acesta.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu a lansat critici la adresa modului în care funcționează actuala guvernare și a reluat atacurile privind posibilele discuții despre vânzarea unor participații deținute de stat în companii strategice.

Grindeanu a susținut că România traversează o perioadă de blocaj administrativ. „În acest moment România a devenit neguvernabilă”, a afirmat liderul social-democrat, adăugând că actul de guvernare este lipsit de coerență și nu mai răspunde nevoilor cetățenilor.

O mare parte din discursul său a vizat subiectul companiilor de stat și posibilele scenarii de restructurare sau vânzare de participații. Grindeanu a criticat ferm aceste discuții: „Încercând să vândă Romgaz şi toate companiile - CEC, Portul Constanţa - astea sunt şobolănismele adevărate”.

El a continuat în același registru, afirmând că astfel de măsuri ar echivala cu pierderea controlului asupra activelor strategice ale statului.

„Asta, de fapt, înseamna să furi cămara cu totul”. Referindu-se la mai multe companii, a adăugat: „când te gândeşti să vinzi CEC, Romgaz, Aeroportul Bucureşti, Portul Constanţa, Transelectrica, Hidroelectrica (...) asta înseamnă de fapt să furi toată cămara”, concluzionând: „ăsta e adevăratul şobolănism”.

PSD se va reuni luni, la Palatul Parlamentului, într-o ședință internă intitulată „Momentul adevărului”, unde vor decide dacă formațiunea continuă sau nu participarea în actuala coaliție de guvernare.