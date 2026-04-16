Când s-a rupt relația dintre PSD și Ilie Bolojan. Scenariile pregătite de social-democrați

Claudiu Manda a participat, joi, la podcastul Contrapunct, realizat de Dan Andronic, difuzat de evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, la care invitat a fost și Mirel Curea.

Secretarul general al PSD, a explicat când s-a produs ruptura în Coaliția de guvernare și ce vor să facă social-democrații în situațiile în care PNL nu-l retrage din funcția de premier sau actualul premier va pleca.

„De la sfârșitul lunii august am început să ne dăm seama și să tot spunem, dom'le, nu mergem într-o direcție bună. Și am încercat de fiecare dată să corectăm lucruri. Sigur că era ușor să spunem atunci, domnule, mulțumim, plecăm acasă. Poate era chiar bine, nu usor. Nu stiu. Sau să rămânem acolo încercând să schimbăm niște lucruri așa cum le vedem noi. Lucru care unele s-au întâmplat cu eforturi mari, și cu lupte mari. Unele poate că nu s-au întâmplat și de-aia suntem aici”, a spus Claudiu Manda. Care a vorbit și despre consultarea internă din PSD.

Și nu credem că lucrurile trebuie să le facem așa, ne-am supărat pe subiectul ăsta și gata, plecăm. Am spus că facem o evaluare, de asta facem și atunci aceste întâlniri regionale cu toți colegii, discutăm inclusiv scenarii de lucru după ce se întâmplă pe data de 20. Vedem și noi dacă colegii noștri doresc în continuare cu prim-ministrul Bolojan sau nu. Vedem dacă doresc în continuare să fim la putere sau nu”, a mai precizat secretarul general al PSD.

Liderul social-democraților a explicat și că partidul său a amânat această consultare internă de mai mult timp, dar acum a venit momentul pentru tranșarea problemei.

„Ar fi o întrebare de ce aveam avut bugetul în martie și nu l-am avut în decembrie. Ar trebui să-l întrebăm pe domnul Bolojan de ce l-am avut în martie și nu în decembrie. Dar am spus că după buget, bugetul fiind totuși instrumentul care implementează măsurile, măcar pe un an de zile, ale actualui Guvern din care și noi facem parte. Ne regăsim, nu ne regăsim, am spus, după ce trece bugetul, începem această evaluare. A fost și Paștele, nu putea să fie și un pic mai devreme, de-aia am stabilit pe data de 20.

Dintre social-democrații care vor vota, singurul susținător al lui Ilie Bolojan este Constantin Toma, primarul Buzăului. Așa că rezultatul, cel al îndepărtării premierului sau ieșirea de la guvernare, este fără emoții.

„Dacă previzionăm că rezultatul va fi votul într-o majoritate foarte clară că nu mai continuăm așa, primul gest de responsabilitate îl așteptăm de la domnul Bolojan. Adică jumătate din cei care te-au susținut să fii prim-ministru, 45%, ca să nu spunem jumătate, vin și spun că nu mai doresc să mai continui, ca să nu duci țara într-o criză pe care tot o clamează prin tot felul de, influenceri, garda aceasta care îl susține”.

Manda a explicat și cum vor decurge ostilitățile în Coaliție după ce va fi anunțat rezultatul votului din PSD.

„Cred că va fi un termen de, nu știu, 48 de ore, 72 de ore, pentru că, repet, noi nu vrem să venim așa ne-am supărat și dăm foc la țară. De asta am și făcut discuții cu sindicatele, de asta am făcut și discuții cu patronatele, de asta am mers împreună și la Bruxelles și am vorbit cu familia noastră socialistă și cu ceilalți dintre lideri europeni.

Le-am spus că s-ar putea să apară un astfel de moment în care PSD-ul nu mai dorește să mai continue cu domnul Bolojan. Că nu vrem să ne retragem din această coaliție pro-europeană, că nu vrem să fugim de responsabilitate, dar sigur că dacă se pune problema continuării în formula aceasta de patru partide pro-europene, ar trebui să se regăsească mai mult și măsurile noastre pe care le-am propus, să ne găsim într-o situație de dialog cu un om care nu e de dialog din punctul nostru de vedere”, a conchis Manda.