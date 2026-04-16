Claudiu Mandea, în direct la podcastul evz, Contrapunct: Ilie Bolojan trebuie să plece

PSD nu va mai continua la guvernare, dacă PNL nu renunță la Ilie Bolojan. Anunțul a fost făcut, joi, de Claudiu Manda, în podcastul Contrapunct, realizat de Dan Andronic pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România, la care a participat și jurnalistul Mirel Curea.

„Eu zic că Ilie Bolojean trebuie să plece. Eu am un vot și eu pentru data de 20. Voi votați sigur pentru retragerea sprijinului politic. Rămâne totuși să vedem ceilalți colegi ai noștri cum se poziționează și rămâne să vedem ce se întâmplă și după data de 20”, a anunțat Mandea. Care a dat detalii și despre consultarea internă programată în interiorul PSD.

„Eu cred că sunt două componente pe care le putem discuta despre această guvernare până la urmă, pentru că noi nu facem această consultare pe data de 20 doar să vorbim de domnul Ilie Bolojan.

Este și o evaluare internă, autoevaluare, evaluăm inclusiv miniștrii noștri, vedem ce a fost bine, ce n-a fost bine, vedem și pe viitor, alături de vedere, performanța miniștilor noștri. Dar avem o dată o componentă a guvernării, dacă suntem mulțumiți și dacă până la urmă acest Guvern, din care am făcut parte și asumăm că facem parte, a guvernat pentru români sau împotriva românilor. Și avem al doilea subiect pe care îl putem discuta astăzi, relația și dialogul cu domnul Ilie Bolojan ca reprezentant al acestei coaliții pe funcția de prim-ministru”, a mai spus invitatul emisiunii.

Secretarul general al PSD a mai explicat că lucrurile sunt problematice, situația economică este la pământ, iar lumea este nemulțumită de guvernare.

„Ori, dacă o luăm pe prima componentă, eu cred că nu trebuie să decidă PSD-ul sau doar PSD-ul ce e de făcut de aici încolo, pentru că ne uităm a puterea de cumpărare a românilor, mergem pe stradă toți, ne întreabă lumea când scăpăm, dacă scăpăm, de ce nu scăpăm, de ce nu îi scăpăm, de Ilie Bolojan. Și sunt indicatorii economici.

Până la urmă când scade consumul timp de șapte luni de zile consecutiv, nu e vorba doar de un indicator că economia merge nu știu cum, în jos! Și este vorba de celălalt lucru. Că oamenii au sărăcit, ă oamenii nu mai consumă, că oamenii nu mai au bani să-și cumpăre și mâncare și medicamente, că s-au scumpit prețurile peste tot, și la energie, și la motorină, și la pâine.”