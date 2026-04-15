Președintele Nicușor Dan, întâlnire la Palatul Cotroceni cu premierul Ilie Bolojan. Discuțiile au durat aproximativ două ore

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit miercuri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ilie Bolojan, cei doi discutând aproximativ două ore, potrivit unor surse oficiale.

Întâlnirea dintre șeful statului și premierul Ilie Bolojan are loc în contextul deciziei așteptate în PSD privind soarta coaliției de guvernare. Partidul va organiza, pe data de 20 aprilie, o consultare internă a celor 5.000 de membri cu privire la menținerea în actuala formulă de guvernare.

Președintele declara, săptămâna trecută într-o conferință de presă, că poartă discuții informale cu premierul și cu președintele PSD, Sorin Grindeanu. El menționa că, dacă situația din coaliție ar urma să devină mai tensionată, va discuta și cu partidele, adăugând că astfel de întâlniri au loc, în general, săptămânal.

Șeful statului explica, la acel moment, că va face toate demersurile necesare pentru ca cele patru partide să continue colaborarea.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a declarat că nu ia în calcul demisia și că va acționa „responsabil” cât timp ocupă această funcție. El a adăugat că, într-o situație problematică, cei care generează crizele trebuie să își asume consecințele.

„Caut să mă comport responsabil cât timp am onoarea să ocup această funcţie, cât timp suntem într-o situaţie problematică şi sigur, cei care generează crizele trebuie să-şi asume consecinţele acestor lucruri şi să acţioneze politic aşa cum consideră de cuviinţă”, a declarat acesta, la începutul lunii aprilie.

Grindeanu a declarat miercuri că trei vești negative pentru economie arată clar necesitatea unor schimbări urgente. El a adăugat că economia se degradează rapid, iar situația românilor devine tot mai dificilă.