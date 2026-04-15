Nicușor Dan vrea să îi cheme pe Grindeanu și Bolojan la Cotroceni. Viitorul Guvernului e în joc
- Bianca Ion
- 15 aprilie 2026, 13:35
Președintele Nicușor Dan intenționează să îi cheme pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice, într-o întâlnire care ar urma să clarifice situația Executivului. Discuțiile vin într-un moment tensionat, în care stabilitatea Guvernului Bolojan este pusă sub semnul întrebării.
Nicușor Dan îi va chema pe Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan la Cotroceni
Convocarea liderilor politici la Cotroceni este considerată un moment-cheie pentru direcția guvernării. Liderii coaliției trebuie să decidă rapid dacă mențin actuala formulă de guvernare sau dacă se conturează o schimbare la nivelul conducerii Executivului.
În prezent, dialogul dintre liderii politici este blocat, iar o ședință oficială a coaliției nu a mai fost programată, în așteptarea unei decizii din partea PSD.
Coaliția, în pragul unei rupturi
Surse politice indică faptul că tensiunile din interiorul coaliției au ajuns la un nivel critic. PSD analizează inclusiv retragerea sprijinului politic pentru actualul premier și schimbarea acestuia.
Nu este prima dată când alianța se confruntă cu dificultăți. În ultimele luni, divergențele dintre partidele aflate la guvernare s-au accentuat, iar negocierile au devenit tot mai complicate. Într-un episod anterior, liderii coaliției nu au reușit să ajungă la un acord pe subiecte importante, ceea ce a amplificat criza politică.
Pe 20 aprilie, PSD urmează să organizeze o consultare internă pentru a decide strategia politică. Deși social-democrații iau în calcul rămânerea la guvernare, scenariul nu mai include, în mod necesar, actuala formulă. Schimbarea premierului este tot mai des invocată, iar Ilie Bolojan se află în centrul acestor discuții.
Ilie Bolojan: „România are nevoie de un Guvern stabil”
Premierul Ilie Bolojan declara în urmă cu o săptămână că stabilitatea politică este esențială în această perioadă și că Guvernul trebuie să se bazeze pe o majoritate parlamentară clară.
„Grupurile parlamentare ale partidelor din Camera Deputaților sau din Senat decid de multe ori cu privire la un subiect sau altul, așa cum consideră de cuviință. Consider că România are nevoie de un Guvern stabil, care trebuie să se bazeze pe voturi predictibile, pe votul coaliției. Asta este cea mai bună ipoteză pentru România”, a afirmat Bolojan, la o conferință de presă, întrebat dacă după 20 aprilie când va ieși PSD de la guvernare, se va baza pe voturile AUR în Parlament pentru susținerea unui guvern minoritar.
Întrebat dacă ia în calcul conducerea unui guvern minoritar sau demisia în cazul retragerii PSD, premierul nu a oferit un răspuns direct, dar a subliniat responsabilitatea funcției pe care o ocupă.
„Sunt premierul României, am o responsabilitate în această calitate și fac ceea ce ține de mine pentru a onora această responsabilitate în serviciul țării noastre Cea mai bună situație pentru România, în această perioadă, este să aibă un Guvern care se bazează pe o majoritate parlamentară stabilă. Orice alte ipoteze de lucru, sigur, pot fi discutate ipotetic, dar nu sunt cele mai bune soluții pentru România”, a adăugat premierul.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.