Sorin Grindeanu: România are nevoie urgent de o resetare 

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a postat pe Facebook un avertisment dur cu privire la starea economiei naționale, susținând că România necesită o „resetare” imediată din cauza prăbușirii consumului și a inflației galopante. În argumentele sale, liderul social-democrat a făcut referire la cifrele furnizate de Fondul Monetar Internațional, care a redus prognoza de creștere economică pentru țara noastră, și a solicitat oprirea măsurilor care afectează nivelul de trai al populației.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, președintele PSD a evidențiat trei date statistice care, în opinia sa, confirmă o direcție greșită a țării. Grindeanu a pus accent pe scăderea consumului și pe revizuirea negativă a datelor venite dinspre partenerii internaționali.

„Trei veşti proaste pentru economie ne arată clar şi concret de ce România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcţie greşită a ţării. Inflaţia în luna martie a ajuns la 10%. Consumul s-a prăbuşit total în februarie, pentru a şaptea lună consecutiv. Iar Fondul Monetar Internaţional a înjumătăţit prognoza de creştere economică a României – la doar 0,7%”, scrie Sorin Grindeanu pe Facebook.

Liderul social-democrat a precizat în postarea sa că cifrele prezentate reprezintă o realitate tehnică și nu un mesaj politic de campanie. Acesta a afirmat că economia națională se află într-un declin accelerat, fapt ce se resimte direct în buzunarele cetățenilor.

Liderul social-democrat arată că „aceasta nu este propagandă politică, ci sunt date reale, o radiografie-şoc, ce ne arată că economia se prăbuşeşte accelerat şi românii o duc din ce în ce mai rău”. Totodată, acesta a adăugat: ”De aceea – a continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greşeală. Iar acest lucru trebuie reparat rapid!”.

Contextul semnalat de liderul PSD vine în urma anunțului oficial al Fondului Monetar Internațional. FMI a redus la jumătate estimarea de creștere a economiei României pentru acest an și, totodată, a revizuit în sens negativ prognozele privind inflația și șomajul.

Conform celui mai recent raport referitor la perspectivele economiei mondiale, Fondul Monetar Internațional a revizuit prognoza de creștere pentru România în 2026 la 0,7%, în scădere față de estimarea de 1,4% din toamna anului trecut. Acest ritm de evoluție este previzionat să se mențină la același nivel cu cel din 2025.

Datele oficiale furnizate de INS săptămâna trecută indică faptul că economia națională a marcat un avans de 0,7% în termeni reali pe parcursul anului trecut, după o creștere de 0,9% raportată în 2024. În a doua parte a anului, România a intrat în recesiune tehnică, fenomen survenit în urma a două trimestre consecutive de scădere economică. În ciuda încetinirii actuale, FMI a precizat că economia ar urma să își revină în cursul anului 2027. Pentru acel interval, instituția financiară estimează o creștere anuală de 2,5%.