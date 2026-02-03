Sorin Grindeanu la Ierusalim: Cooperare economică, tehnologie și AI în centrul discuțiilor cu Netanyahu

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a fost primit marți, la Ierusalim, de premierul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, discuțiile dintre cei doi fiind axate pe consolidarea și accelerarea relațiilor economice dintre România și Israel, potrivit declarațiilor transmise de oficialul român.

La finalul primei părți a vizitei oficiale în Israel, Sorin Grindeanu a precizat că dialogul purtat cu premierul israelian a avut un caracter deschis și constructiv, vizând atât relațiile bilaterale existente, cât și extinderea cooperării economice.

„Doar ce am încheiat prima parte a vizitei din Israel. Discuțiile au fost prietenoase, au fost de recunoaștere reciprocă a relațiilor deosebite pe care le avem și, totodată, pe dezvoltarea relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări. Acestea au fost coordonatele discuțiilor cu prim-ministrul Netanyahu și cred că pașii concreți vor fi văzuți în perioada următoare”, a declarat Sorin Grindeanu, într-un clip video publicat pe rețelele de socializare.

Președintele Camerei Deputaților a subliniat că dezvoltarea accelerată a relațiilor economice reprezintă noul obiectiv al cooperării româno-israeliene, temă centrală a întâlnirii de la Ierusalim.

„Dezvoltarea accelerată a relaţiilor economice este noua ţintă a cooperării dintre România şi Israel. Aceasta a fost una dintre temele majore ale întâlnirii de azi cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu. Deşi ne-am amintit şi de trecut, fiindcă sunt deja aproape 9 ani de la precedenta mea vizită la premierul israelian, accentul l-am pus pe proiectele de viitor. Amândoi vrem mai multe companii româneşti care să intre pe piaţa israeliană şi noi investiţii importante ale firmelor din Israel în economia noastră. Iar premierul Netanyahu este un partener apropiat al ţării noastre”, a transmis Grindeanu pe Facebook.

Oficialul român a arătat că România își propune să valorifice experiența companiilor israeliene în domenii de vârf, cu impact direct asupra economiei.

„Sunt convins că ne va ajuta să preluăm de la companiile israeliene expertiza de cel mai înalt nivel în inteligenţă artificială şi inovare tehnologică şi să o aplicăm în toate ramurile esenţiale ale economiei”, a precizat preşedintele Camerei Deputaţilor.

Sorin Grindeanu a menționat că tema cooperării economice a fost abordată și în cadrul întâlnirii cu președintele Knesset-ului, Amir Ohana, pe care l-a descris drept un prieten al României. În acest context, el a reiterat deschiderea autorităților israeliene pentru dezvoltarea parteneriatului bilateral.

„Există toată deschiderea autorităţilor Statului Israel să dezvoltăm cooperarea bilaterală. Vrem să urmăm modelele economice de succes de aici – investiţia strategică în sectorul high-tech power şi într-un ecosistem impresionant de start-up-uri, care reuşesc să crească şi să ajungă actori economici de top. Aşa putem accelera creşterea economică, dar şi să reducem birocraţia statului în cel mai eficient mod”, a subliniat Grindeanu.

Președintele PSD a transmis un mesaj similar și pe platforma X, evidențiind direcțiile stabilite în urma întâlnirii cu premierul israelian.

„Întâlnire cu Prim-ministrul Benjamin Netanyahu. Am convenit să accelerăm legăturile economice română-israeliene. Mai multe companii româneşti în Israel, noi investiţii israeliene în România şi expertiză de top în AI şi tehnologie, pentru a întări sectoarele cheie”, a scris Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu efectuează, în perioada 3–5 februarie, o vizită oficială în Statul Israel, alături de o delegație parlamentară. Pe agenda vizitei sunt programate întrevederi cu Isaac Herzog, președintele Statului Israel, precum și cu premierul Benjamin Netanyahu.

Totodată, președintele Camerei Deputaților va vizita Memorialul Holocaustului Yad Vashem, unde va depune o coroană de flori la Sala Amintirilor.

Din delegația oficială fac parte deputatul Silviu Vexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, Silvia Claudia-Mihalcea (PSD), Loránd-Bálint Magyar (UDMR), Alina-Ștefania Gorghiu (PNL), Radu-Nicolae Mihaiu (USR), precum și ministrul Sănătății, Alexandru Florin Rogobete.