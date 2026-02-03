Sorin Grindeanu și Alexandru Rogobete, vizită oficială în Israel. Întâlnire cu premierul Benjamin Netanyahu

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vor efectua o vizită în Israel, unde vor avea întrevederi la nivel înalt. Aceștia se vor întâlni cu președintele Statului Israel, Isaac Herzog, cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, cu președintele Knesset-ului, Amir Ohana, cu președintele Grupului parlamentar de prietenie Israel-România, Eli Dellal, precum și cu Preafericitul Theophilos III, Patriarhul Ortodox al Ierusalimului, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, se află într-o vizită oficială în Israel, în perioada 3–5 februarie, alături de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Rogobete are programate întâlniri cu înalți oficiali ai Statului Israel, inclusiv cu premierul Benjamin Netanyahu.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, deplasarea are ca obiectiv consolidarea dialogului instituțional bilateral și dezvoltarea cooperării în domeniul sănătății, prin contacte la nivel înalt și vizite de lucru.

Vizazita președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și a ministrului Alexandru Rogobete se înscrie în demersurile României de extindere a cooperării internaționale și de preluare a bunelor practici pentru dezvoltarea sistemului de sănătate, digitalizare și asigurări de sănătate. Grindeanu a declarat că Israelul este un partener esențial și că România urmărește să folosească expertiza israeliană, inclusiv pentru accelerarea utilizării inteligenței artificiale în economie, potrivit sursei citate.

Președintele Camerei Deputaților va depune coroane de flori la Memorialul Gal-Ed și la Memorialul Holocaustului Yad Vashem, va semna în Cartea de Onoare a Knesset-ului și va participa la activități dedicate victimelor terorismului și Holocaustului.

Din delegația română fac parte deputatul Silviu Vexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, Silvia Claudia-Mihalcea (PSD), secretar al Camerei Deputaților, Loránd-Bálint Magyar (UDMR), chestor al Camerei Deputaților.

Printre alții sunt și Alina-Ștefania Gorghiu (PNL), vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă și președinte al Comisiei speciale comune pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, deputatul Radu-Nicolae Mihaiu (USR), președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, precum și ministrul Sănătății, Alexandru Florin Rogobete. potrivit comunicatelor oficiale ale Camerei Deputaților și Ministerului Sănătății.