Sorin Grindeanu, întâlnire cu Lior Ben Dor înainte de vizita oficială din Israel

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit miercuri cu Ambasadorul Statului Israel, Lior Ben Dor, în pregătirea vizitei oficiale pe care o va efectua săptămâna viitoare în Israel, unde va avea întrevederi cu președintele Isaac Herzog, prim-ministrul Benjamin Netanyahu și președintele Knessetului, Amir Ohana, a aunțat liderul PSD, într-o postare pe Facebook.

”Am discutat temele bilaterale centrale care vor fi abordate cu ocazia vizitei oficiale pe care o voi face, săptămâna viitoare (3-5 februarie), în statul Israel”, a precizat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a precizat că printre temele centrale se numără cooperarea economică, parteneriatul în industria de apărare și combaterea antisemitismului. Aceste subiecte vor ghida discuțiile pe parcursul întâlnirilor oficiale de la Ierusalim.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat luni necesitatea combaterii intoleranței și dezinformării în cadrul ceremoniei dedicate victimelor Holocaustului și Pogromului legionar din București. El a avertizat că formele de ură și intoleranță redevin vizibile, afectând stabilitatea democrației.

Grindeanu a atras atenția asupra creșterii antisemitismului și a altor forme de rasism la nivel social, precum și asupra pericolului conținutului extremist care se propagă rapid prin noile tehnologii. Potrivit acestuia, ura se manifestă tot mai vizibil în multe părți ale lumii.