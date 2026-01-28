Politica

Grindeanu, ședință-fulger cu miniștrii PSD. Împărțirea banilor și pachetul de relansare economică, pe agenda discuțiilor

Grindeanu, ședință-fulger cu miniștrii PSD. Împărțirea banilor și pachetul de relansare economică, pe agenda discuțiilor
Miniștrii PSD au fost convocați de președintele partidului, Sorin Grindeanu, la o ședință desfășurată în biroul său de la Parlament, pentru a discuta despre bugetul pe 2026 și măsurile de relansare economică. Aceasta este prima întâlnire a social-democraților pe tema împărțirii fondurilor din buget, desfășurată într-un context tensionat în Coaliție, după ce premierul Ilie Bolojan a adus în discuție posibilitatea formării unui guvern minoritar.

PSD, discuții cruciale legate de buget

Cu câteva zile în urmă, președintele PSD anunța că unul dintre obiectivele partidului pentru bugetul din acest an este să obțină acordarea unor ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici. PSD are trei variante de ajutoare „one-off”, anunțate de ministrul Muncii.

În paralel, social-democrații cer mai mulți bani pentru primari și susțin că nu vor vota un buget care să îi lase pe aleșii locali cu resurse insuficiente. PSD vrea ca primăriile să păstreze și sumele încasate în plus din taxele locale majorate, dar și fondurile provenite de la bugetul de stat.

PSD. Sursa foto: Facebook

Pachetul de relansare economică, în atenția lui Grindeanu

În ședința de miercuri, social-democrații au vorbit și despre pachetul de relansare economică, menționând că nu vor sprijini reforma administrației dacă acest pachet nu este adoptat simultan.

Discuțiile vin într-un moment tensionat în Coaliție, cu atacuri repetate ale PSD la adresa premierului Ilie Bolojan. Marți, premierul a declarat că nu exclude varianta unui guvern minoritar, în contextul tensiunilor dintre partenerii de guvernare.

Secretarul general al PSD, atac la adresa premierului Bolojan

Adrian Câciu, fostul ministru PSD al Finanțelor, a avertizat că România ar putea ajunge la alegeri anticipate dacă Guvernul Bolojan cade.

„Sper să nu fim puși în situația să se vadă care este forța reală a PSD”, a declarat acesta la RFI.

În același timp, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat o amenințare publică la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce acesta declarase că nu exclude varianta unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR dacă atacurile PSD vor continua. Manda i-a transmis lui Bolojan că, în cazul unei demiteri prin moțiune de cenzură, nu va mai putea fi desemnat premier a doua oară.

