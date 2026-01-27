Bolojan, despre tensiunile din coaliție și atacurile PSD: Nu este foarte confortabil

Premierul Ilie Bolojan a declarat că colaborarea cu partenerii din coaliție devine dificilă din cauza atacurilor publice venite din partea liderilor PSD, precizând că „nu este foarte confortabil” să lucrezi în astfel de condiții. Șeful Guvernului nu exclude, totodată, varianta unui guvern minoritar.

„Nu este foarte confortabil să te întâlnești cu oameni în ședințe care se comportă absolut rațional și după aceea pe posturile de televiziune, în declarații publice sau prin postări, îi vezi că au un comportament total diferit” a declarat Bolojan, la RFI.

Ilie Bolojan a declarat că a încercat să nu potențeze conflictele din coaliție și să se concentreze pe rezolvarea problemelor reale ale țării. El a subliniat că evită să răspundă „cu aceeași monedă” la atacurile venite din partea colegilor.

Premierul a explicat că realitatea din ședințele de coaliție diferă de ceea ce se vede în spațiul public. „Gândiți-vă, când cineva se uită la declarațiile publice, dacă n-ar participa la ședințele de coaliție, ar crede că ne-am scos ochi acolo”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a afirmat că, potrivit aritmeticii parlamentare actuale, coaliția cu PSD rămâne necesară pentru o majoritate stabilă. El a precizat că un guvern minoritar este posibil, dar reprezintă o „situație limită” și nu ar fi recomandată atâta timp cât există alternative pentru stabilitate politică.

Șeful Executivului a spus că multe reforme ar fi fost adoptate dacă toate partidele ar fi respectat protocolul coaliției și programul de guvernare. Bolojan a punctat că responsabilitatea și seriozitatea celor implicați sunt esențiale pentru respectarea contractelor și implementarea măsurilor guvernamentale.