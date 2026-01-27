PSD pune condiții pentru a rămâne la guvernare. Grindeanu: Pachetul de relansare nu poate fi separat de cel legat de reforma administrației

Pachetul de relansare economică nu poate fi separat de cel legat de reforma administrației, spune Sorin Grindeanu, președintele PSD. El susține că nu este vorba despre un interes de partid, ci despre o măsură necesară pentru economia României.

Liderul social-democrat spune că reducerea deficitului bugetar nu ar trebui făcută exclusiv prin măsuri de austeritate. În opinia sa, creșterea economică are un rol esențial în acest proces și nu poate fi ignorată în discuțiile din coaliție.

„Eu cred că lucrurile au fost bine înțelese. Amândouă pachetele trebuie să fie în același timp aprobate. Eu nu înțeleg această încăpățânare de a arăta până la urmă ce? Pachetul de relansare economică nu e pentru PSD. Este pentru economia României”, a spus luni seara, la România TV, Sorin Grindeanu.

Grindeanu spune că deficitul nu se reduce doar prin tăieri și austeritate, ci și prin dezvoltarea economiei.

Sorin Grindeanu a declarat că măsurile au fost rediscutate luni dimineață și că, în linii mari, celelalte partide au fost de acord cu propunerile PSD.

„Și celelalte partide au fost de acord cu propunerile noastre, sunt optimist, dar sunt foarte atent, fiindcă nu vreau decuplarea acestor pachete. Dacă se dorește a fi această coaliție și cu PSD, acest pachet de relansare economică trebuie să fie adoptat odată cu pachetul pe administrație. Nu există alt scenariu. Și lumea a fost de acord”, a adăugat liderul PSD.

Întrebat despre apelurile privind demiterea premierului, Sorin Grindeanu a declarat că nu este adeptul reacțiilor radicale și a atras atenția că nemulțumirile nu vin doar din afara coaliției. El a subliniat că, în ultima perioadă, tot mai mulți liberali au criticat public politicile promovate de Guvern, nu persoana premierului, ci măsurile adoptate.

„Nu, că nu contestă persoana domnului Bolojan, ci măsurile, și sunt din ce în ce mai mulți. Pare că în jurul acestui tip de politică de austeritate, de dat oamenii afară, de pus taxe și impozite, de austeritate pe scurt, au mai rămas o parte dintre useriști, că liberalii nu sunt, și acel cor de lăudători dintr-o zonă neregimentată politic, mai mult pe o zonă de ONG”, a mai spus liderul politic.

Potrivit liderului PSD, agenda de austeritate, care include concedieri și majorări de taxe, mai este susținută în principal de o parte a USR și de voci din zona societății civile. Referindu-se la deciziile luate până în prezent de Executiv, Grindeanu a afirmat că poziția președintelui, potrivit căreia nu era necesară creșterea TVA, s-a dovedit a fi corectă.

Pe de altă parte, Biroul Politic Național al PNL a decis, în ședința de luni, continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică. Liberalii au transmis că susțin adoptarea acestui set de măsuri și au prezentat mai multe propuneri pentru a-i consolida efectele.

În aceeași ședință, premierul i-a informat pe liderii PNL că, în perioada următoare, coaliția va stabili procedura prin care pachetul de relansare economică va fi adoptat.