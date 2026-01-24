Nicușor Dan, întrebat dacă îl sprijină pe Ilie Bolojan: Este o coaliție care susține un Guvern

Președintele Nicușor Dan a evitat, sâmbătă, la Focșani, să își exprime în mod direct sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan, în contextul tensiunilor apărute în coaliția de guvernare și al discuțiilor privind o posibilă moțiune de cenzură. Șeful statului a subliniat că stabilitatea executivului este asigurată de procedura angajării răspunderii și de existența unei majorități parlamentare clare.

Întrebat despre presiunile semnalate din zona PSD și despre riscul unui vot de blam după angajarea răspunderii pe pachetul de reformă a administrației, președintele a respins ideea unei instabilități iminente.

„În momentul în care guvernul își asumă răspunderea pe o lege sau pe un pachet de legi, guvernul este sigur, pentru că din guvern fac parte reprezentanții a patru partide”, a declarat Nicușor Dan. Acesta a explicat că formațiunile care alcătuiesc executivul susțin în mod firesc acest demers, în caz contrar guvernul neajungând în fața Parlamentului.

Șeful statului a respins și ideea unor conflicte majore între Palatul Victoria și Legislativ, insistând asupra caracterului instituțional al relației dintre cele două puteri. „Guvernul este sigur și partidele care sprijină guvernul evident că susțin această măsură. Altfel guvernul nu se duce în fața parlamentului. Nu facem comedii din relația între guvern și parlament”, a mai afirmat președintele, într-un mesaj menit să tempereze speculațiile politice.

Solicitat să precizeze dacă îl susține pe premierul Ilie Bolojan, Nicușor Dan a evitat o poziționare personală, mutând discuția în zona mecanismelor democratice. „În momentul acesta există o coaliție de guvernare formată din patru partide. În mod democratic ele au ales un Guvern”, a spus șeful statului, fără a formula un mesaj explicit de sprijin pentru premier.

Întrebările repetate ale jurnaliștilor nu i-au schimbat poziția, președintele reiterând aceeași abordare instituțională. „În acest moment este o coaliție care susține un guvern. Eu lucrez cu această autoritate a statului”, a precizat Nicușor Dan, delimitându-se de orice interpretare legată de un sprijin politic personal.

Întrebat în legătură cu posibilitatea numirii unui alt premier, în contextul zvonurilor apărute în interiorul PNL privind o eventuală înlocuire a lui Ilie Bolojan înainte de rotativa guvernamentală, președintele a respins ferm această ipoteză. „România are o coaliție formată din patru partide. Coaliția are un acord”, a declarat Nicușor Dan.

El a amintit că acordul politic semnat de partidele aflate la guvernare stabilește clar calendarul conducerii executivului. „Acordul spune că până în aprilie 2027 premierul este dat de PNL. PNL a decis că premier este domnul Bolojan. Nu știu ce discuție putem să avem”, a concluzionat președintele.