Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a găsit soluția pentru urși: închide în țarcuri oamenii

Problema urșilor care atacă și sfâșie oameni sau îi omoară, care mînâncă oile, vitele și porcii din gospodăriile țăranilor, revine în actualitate. Ministrul Diana Buzoianu s-a consultat cu ONG-urile care stau cu ochii pe pădurile patriei, a răsfoit dosarele rămase de la predecesorul Tanczos Barna și a găsit soluția. Scumpă, pe bănișori, dar cu urșii salvați și lăsați să se plimbe în voie. Doar oamenii vor locui în țarcuri, ca să fie apărați de urși.

Vă amintiți de Maria, tânăra de 19 ani care a fost prinsă de picior de un urs și trasă într-o râpă și ucisă? De bărbatul care alerga pe o potecă de munte și a fost sfâșiat de ursoaică? Sau de tânărul atacat în propria curte care a scăpat cu viață, dar cu răni grave fiindcă a sărit tatăl și a reușit să alunge animalul? Sunt sute de astfel de tragedii în ultimii cinci ani. ONG-urile s-au luptat cu vânătorii și pădurarii, iar urșii n-au fost răriți, ci lăsați să se înmulțească. Fostul ministru Tanczos Barna a reușit o eliminarea a lor prin vânătoare, dar într-o cotă infimă.

„Acum zece ani, am afirmat pentru prima dată că în România trăiesc peste 10.000 de urşi. Când am ajuns ministru, noi am fost, cei de la UDMR, cei care am propus intervenţia imediată pentru a proteja vieţile oamenilor şi noi am fost cei care am depus proiectul de lege de reintroducere a vânătorii. Acum s-au convins atât Ministerul Mediului, cât şi cei din ONG-uri, că este nevoie de măsuri suplimentare pentru a proteja viaţa umană şi pentru a proteja culturile fermierilor. Sper că, în sfârşit, ministerul va lua măsurile necesare”, a declarat Tanczos Barna anul trecut, cerând Parlamentului să se implice.

Parlamentul a stabilit o cotă de prevenție, iar în anii 2024 și 2025 a fost permisă eliminarea a 426 de exemplare. Între timp, numărul urșilor crescuse la 12-13.000 de exemplare.

Acum, dacă la baraje s-a rezolvat problema prin numirea unui nou director la Apele Române, Diana Buzoianu s-a aplecat asupra salvării urșilor bruni și protejarea oamenilor din sate. A găsit soluția, a găsit și bani pe sărăcia asta, va da de lucru unor firme, și va proteja și oamenii care nu vor mai putea merge teleleu prin pădurile de lângă casă. Cu urșii de pe marginea șoselelor nu știm cum va face, dar e timp să se gândească și la ei.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că a aprobat o finanțare de peste 24 de milioane de lei destinată „reducerii incidentelor dintre oameni și animalele sălbatice, printr-un program național axat pe prevenție și protejarea atât a comunităților, cât și a biodiversității”. Iar Diana Buzoianu a transmis românilor, vineri, un mesaj pe pagina de Facebook a Ministerului Mediului.

Buzoianu vrea garduri electrice: „ acolo unde prevenim, conflictele om-urs scad”

Mii de kilometri de garduri electrice vor fi instalate în România printr-un program derulat de AFM, cu o finanțare totală de 24,28 milioane lei, ne anunță Ministerul. Vor arăta așa cum vedeți în poza din deschiderea articolului, preluată chiar de pe pagina Ministerului Mediului.

„Am promis un pachet de măsuri echilibrate pentru gestionarea conflictelor om-urs și iată că livrăm promisiunile făcute! Acest program reprezintă un instrument de prevenție, pentru că noi urmărim reducerea situațiilor în care oamenii ajung în conflict cu animalele sălbatice, mai ales în comunitățile unde incidentele cu ursul brun sunt frecvente.

Aprobarea acestei finanțări se alătură activităților derulate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în cadrul Proiectului Implementarea Planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România.

Gardurile electrice reduc semnificativ riscul de atacuri și pagube, fără a răni animalele și fără a le altera comportamentul natural. Protejează gospodării, stupine, exploatații agricole, dar și traseele naturale ale animalelor. Datele din teren arată clar: acolo unde prevenim, conflictele scad. Iar asta înseamnă mai multă siguranță pentru oameni și mai mult respect pentru natură”, a transmis ministru Diana Buzoianu.

Ministerul ne informează că gardurile electrice vor fi „amplasate în zone locuite, în apropierea exploatațiilor agricole, a stupinelor, pe traseele de deplasare ale faunei și în ariile naturale protejate”.

De asemenea, aflăm că, până în prezent, 1.635 de localități au cerut să devină un fel de țarcuri cu garduri electrice. Nu de frică, ci pentru că „au ales prevenția și conviețuirea responsabilă cu natura”. Oamenii au înțeles prevenția, dar animalele din areal vor pricepe că, dacă se lipesc de gardul electric, mor electrocutate sau se aleg cu vreun beteșug? Nu erau mai ieftine gloanțele vânătorilor autorizați, care ar fi valorificat apoi ursul – carne, blană, trofeu? Sau, în loc de garduri electrice, să se cheltuie bani pe hrană pentru urși, lăsată în pădure în locuri amenajate, ca pe vremuri?

Din conflictul între specii s-a născut o afacere

Chestiunea cu gardurile electrice, la urma-urmei, este o afacere. Ministerul Mediului va trebui să organizeze licitații pentru firmele care vor împrejmui localitățile, să facă o serie de contracte de întreținere, de mentenanță pentru partea electrică. Nu merge chiar așa – pui gardul și nu-ți mai pasă! – căci cineva trebuie să se ocupe de întreținerea lor. Deja pe pagina Ministerului Mediului curg comentarii acide, inclusiv de tipul celor care umpleau și conturile PSD și PNL când era vorba de licitații și contracte cu bani publici. Spre exemplu, din cele 847 de comentarii am selectat câteva:

„Alti bani altă distracție....pt despăgubirile romanilor nu sunt bani? De tocat pe achiziții de la firme de partid sunt bani!”.

„ Costurile de întreținere și mentenanță vor fi enorme.Gardurile electrice pentru a fi funcționale trebuie să fie verificate constant. Vreau să văd cine le va verifica săptămânal și va face reparațiile pentru așa suprafață”.

„ Altă găselniță de mâncat bani…dați drumul la vânătoare …nu ne îngrădiți pe noi”.

„ Cine plătește acel curent electric ?”.

Românii o întreabă pe Diana Buzoianu: Cine va fi în țarc, ursul sau omul?

Șefa de la Mediu, Ape și Păduri poate a citit sau nu mesajele românilor scrise pe pagina ministerului. Cam toate sunt critice și ironice. Le-am salvat pe cele mai interesante și logice, că era păcat să fie șterse și să nu ajungă și sub ochii Dianei Buzoianu și a colegilor de partid.

„Diana Buzoianu, cred ca realizati ca aceste garduri ne închid pe noi înăuntru. Nu aceasta e rezolvarea”.

„Bună soluție! Cine e în țarc acuma: ursul sau omul?! O idioțenie”.

„Populatia de Ursi din Romania a crescut de peste 350% datorita limitarii vanatorii lor. Sunt sute de mii de cetateni ai acestei tari care nu au ce manca sau incalzi si voua va arde de garduri pentru ursi? Sunt cca 90.000 de case fara energie electrica si alimentam gardurile cu energie platita de cine si de unde? A existat cumva o consultare publica pe acest subiect?”.

„Practic, pe de o parte luptăm să întreținem „culoare verzi” pentru menținerea biodiversității, construim pasaje verzi peste autostrăzi pentru ca animalele sălbatice să poată circula cât de cât liber și acum blocăm libera loc circulație cu garduri electrice. Aceste garduri vor bloca nu doar ursul dar și alte mamifere mari!”.

„Ce nu se poate exporta in alte tari cu ajutorul WWF ,Agent Green ,Promberger (n.a. ONG-uri), care au profitat la maxim financiar din miscarea Promberger -Ciolos -Pasca Palmer, să se recolteze prin vânatoare”.

„Ministra rupta total de realitate. Am avut 3 sisteme de garduri electrice impotriva mistretilor si a ursilor. Efectul este aproape zero. INTRETINEREA LOR TREBUIE SA FIE ZILNICA. Munca si bani aruncati pe geam. Cucoana pur si simplu nu intelege ca oamenii trebuie sa se miste continuu, animalele la fel. E ori cu gandul la comisioane, ori habarnista (ong.ista)”.

„România Gardului Electric !!!! Demenților, până în 2016 nu a fost nevoie de garduri electrice !!!”.

Sfaturi competente: „Urșii în țară la noi sunt cam cheauni”

„Oare ministerul mediului nu stie ca mai sunt si alte animale in tara asta, mistreti, cerbi, caprioare, si prin gardurile astea opreste miscarea si a acestor animale?”.

„Pentru a avea exemplare de urs sănătoase și viguroase și pentru a nu pierde gena de urs carpatin, trebuie să deschideți acele garduri când este vorba de împerecherea urșilor . În Germania este îngrădit aproape tot vânatul, dar la cerbi au exemplare cam slăbuțe...Dar poate depinde și de zona geografică. Vedeți că urșii în țară la noi sunt cam cheauni uneori, pentru că ei nu mai hibernează deoarece au fost ani secetosi fără zăpadă și fără ger, ca să stea în bârlogul lor”.