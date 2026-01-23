AFM dă 24 de milioane de lei pentru a ține urșii departe de oameni

Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat o finanțare de peste 24 de milioane de lei destinată reducerii incidentelor dintre oameni și animalele sălbatice, printr-un program național axat pe prevenție și protejarea atât a comunităților, cât și a biodiversității.

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat vineri că investiția vizează implementarea unor soluții moderne menite să împiedice apariția situațiilor periculoase în care animalele sălbatice ajung în contact direct cu populația, în special în zonele locuite, în apropierea terenurilor agricole și a ariilor naturale protejate.

„Protejarea vieţii oamenilor şi conservarea biodiversităţii trebuie abordate împreună, prin soluţii moderne, eficiente şi fundamentate pe prevenţie. În acest context, în cadrul Programului privind protecţia speciilor de faună sălbatică, derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu, a fost aprobată o finanţare totală de 24.282.576,06 lei, destinată reducerii conflictelor dintre oameni şi animalele sălbatice în zonele locuite, pe traseele de deplasare ale acestora şi în proximitatea exploataţiilor agricole, pomicole, a stupinelor şi a ariilor naturale protejate”, au transmis reprezentanţii instituţiei.

Programul a fost conceput ca un mecanism de prevenție, având ca obiectiv principal diminuarea riscurilor de accidente, pagube materiale și intervenții radicale asupra faunei. Potrivit AFM, soluțiile propuse urmăresc să descurajeze animalele sălbatice să pătrundă în zonele frecventate de oameni, fără a le pune în pericol.

„Prin aplicarea acestor soluţii, se reduce presiunea asupra faunei şi se contribuie la menţinerea echilibrului dintre activităţile umane şi mediul natural. Până la momentul actual au fost aprobaţi 1.635 de beneficiari, un semn că tot mai multe comunităţi aleg soluţii preventive şi responsabile pentru convieţuirea cu fauna sălbatică. Investiţiile vizează nu doar protejarea proprietăţilor şi a infrastructurii locale, ci şi reducerea riscurilor pentru oameni şi animale”, a mai transmis sursa citată.

Reprezentanții AFM au explicat că fondurile pot fi utilizate pentru achiziția unor sisteme tehnice special concepute pentru ghidarea animalelor în afara zonelor locuite, cu respectarea strictă a legislației în vigoare.

„Fondurile pot fi utilizate şi pentru achiziţia de instalaţii cu fascicule luminoase sau sisteme acustice, care contribuie la ghidarea animalelor în siguranţă, departe de zonele locuite, cu respectarea legislaţiei naţionale şi europene privind protecţia habitatelor şi a speciilor”, au precizat oficialii AFM.

Necesitatea unor astfel de măsuri este susținută și de datele recente privind populația de urs brun. Analizele genetice realizate pe aproximativ 24.000 de probe colectate la nivel național arată că România găzduiește, într-un scenariu conservator, între 10.657 și 12.787 de urși bruni, potrivit Ministerul Mediului.

Un studiu realizat la nivel național în 2025 confirmă faptul că România are cea mai mare diversitate a speciei de urs brun din Europa, iar autoritățile intenționează să aplice măsuri diferențiate în funcție de nivelul de risc din fiecare regiune.

Ministerul Mediului indică faptul că, în prezent, în România trăiesc între 10.500 și 13.000 de urși bruni. Deși specia este strict protejată, Parlamentul a stabilit o cotă de prevenție, iar în anii 2024 și 2025 a fost permisă eliminarea a 426 de exemplare. Datele mai vechi estimau o populație de aproximativ 3.000 de urși în România și circa 18.000 la nivel european.