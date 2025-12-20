Diana Buzoianu, cu ochii pe balastierele din România. Sute de controale și amenzi aplicate

Pe parcursul lunii noiembrie, structurile din subordinea Ministerului Mediului au desfăşurat peste 650 de controale la balastierele din România, un număr care depăşeşte totalul verificărilor efectuate în primele şase luni ale anului, a anunţat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Conform datelor prezentate de oficial, inspectorii au verificat 655 de de unități în luna noiembrie. Comparativ, în primele luni ale anului, activitatea de monitorizare a fost mai redusă: în ianuarie au fost înregistrate 46 de controale, iar în luna iunie, 69.

„În luna octombrie a venit raportul corpului de control din minister care a arătat că se făceau foarte puţine controale cu inspectorii din Apele Române. Am cerut criterii de performanţă şi... iată.... în luna noiembrie au început să fie balastierele la control. Un subiect de care nimeni nu vorbea (oare de ce?) până acum. Rezultatele din luna noiembrie a controalelor realizate? Au fost făcute mai multe controale decât în toată prima jumătate a anului.

Amenzi aplicate? Cam la fel de multe amenzi într-o singură lună cât au fost date în tot anul până atunci”, a scris ministrul pe Facebook.

Potrivit acesteia, în luna noiembrie au fost depuse opt plângeri penale, un număr care se apropie de totalul înregistrat în întreg anul până la acea dată.

Diana Buzoianu a explicat că aceste activităţi au provocat în mai multe zone eroziuni puternice ale malurilor, modificări ale cursurilor de apă şi instabilitate geomorfologică, inclusiv pe râuri precum Moldova şi Siret sau în anumite zone din judeţele Dolj şi Prahova, efectele fiind constatate atât prin analize satelitare, cât şi prin controale în teren.

Ministrul a mai spus că aceste practici afectează calitatea apei și au un impact semnificativ asupra mediului.

„Aceste practici afectează calitatea apei, cresc turbiditatea, distrug habitatele acvatice şi dezechilibrează ecosistemele riverane, cu impact direct asupra biodiversităţii şi resurselor de apă. Totodată, aceste dezechilibre pot pune în pericol infrastructura din proximitatea cursurilor de apă – poduri, podeţe, drumuri, diguri şi apărări de mal – crescând riscul de avarii, surpări şi pagube materiale”, a încheiat Diana Buzoianu.