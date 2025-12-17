Social-democrații îi cer demisia Dianei Buzoianu. Mesajul tranșant al lui Sorin Grindeanu

Social-democraţii nu o mai susțin pe Diana Buzoianu în funcţia de ministru al Mediului şi solicită înlocuirea acesteia, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu. Grindeanu a mai spus că, dacă ar exista o moţiune împotriva Dianei Buzoianu, PSD ar vota-o din nou.

„Nu trebuie să ne agăţăm de protocoale atunci când este vorba de viaţa unor oameni”, a spus liderul politic.

Liderul PSD dă vina pe Diana Buzoianu pentru situația celor 100 de mii de oameni care nu au apă.

„Aşa cum am spus, am anunţat din timp noi, PSD-ul, că nu o mai susţinem pe doamna ministru Buzoianu, că dorim schimbarea domniei sale, că dacă ar fi şi săptămâna viitoare o nouă moţiune simplă pe doamna Buzoianu o mai votăm o dată, pe mine şi pe noi ne interesează mai mult oamenii şi faptul că sunt în continuare peste 100 de mii de oameni fără apă e mai important decât încălcarea sau nu a unui protocol. Deci repet, într-o situaţie de acelaşi tip, PSD-ul va reacţiona în acelaşi mod. Nu cred că trebuie să ne agăţăm de nişte hârtii, nişte protocole când e vorba de viaţa unor oameni”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Moţiunea simplă iniţiată de AUR împotriva ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată luni în Senat cu sprijinul voturilor PSD. Coaliţia de guvernare se reuneşte miercuri, fiind prima întâlnire a liderilor celor patru partide după ce PSD a votat împotriva ministrului Mediului la moţiunea simplă depusă de Opoziţie.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul l-a informat pe premierul Ilie Bolojan despre intenţia de a sancţiona activitatea ministrului. În acelaşi timp, preşedintele USR, Dominic Fritz, i-a cerut lui Grindeanu să explice motivul pentru care a încălcat protocolul coaliţiei, care prevede că niciun partid nu trebuie să voteze împotriva altui partid din guvern.

După izbucnirea crizei apei din Prahova, liderul PSD a criticat-o de mai multe ori pe Diana Buzoianu. Sorin Grindeanu a declarat că „haosul userist” a dus la un astfel de scenariu sumbru pentru locuitorii din zonele afectate l .

„Am văzut de câteva luni bune cum ne asigură doamna ministru de la Mediu că a făcut reforma la Apele Romane. Am văzut în 26 noiembrie, la una dintre televiziuni, cum declară în direct că s-au luat toate măsurile și că nu se va întâmpla absolut nimic. Din păcate, lucrurile au intrat într-o spirală proastă. Eu astăzi i-am cerut lui Rogobete să plece de urgență la Prahova, fiindcă știu că sunt 3 spitale care au rămas fără alimentare cu apă. Este la fel cu ce vă spuneam la început: haosul userist”, spunea șeful PSD.