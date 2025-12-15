Moţiunea împotriva Dianei Buzoianu, adoptată cu voturile PSD. Daniel Zamfir: E un Dorel obraznic

Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată luni de Senat, cu 74 de voturi „pentru”, 43 „împotrivă” şi o abţinere. Deşi nu produce efecte juridice şi nu duce la demiterea ministrului, votul a scos la iveală o ruptură politică majoră în interiorul coaliţiei de guvernare, după ce senatorii PSD au votat împotriva unui ministru USR.

Moţiunea a fost iniţiată de Opoziţie şi poartă titlul „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”.

În plenul Senatului, senatorul PSD Daniel Zamfir a anunţat că partidul său va vota moţiunea simplă, deşi ministrul vizat face parte din aceeaşi coaliţie guvernamentală. Potrivit acestuia, decizia nu este una politică, ci una „pentru oamenii care ne-au trimis în Parlament”.

Daniel Zamfir a susţinut că parlamentarii PSD au discutat în circumscripţii cu cetăţenii afectaţi, iar mesajul primit a fost clar: vot împotriva ministrului Mediului. „Este datoria noastră să-i reprezentăm”, a declarat senatorul social-democrat în timpul dezbaterilor.

Conform legislaţiei, moţiunea simplă nu produce efecte juridice şi nu atrage demiterea ministrului, aşa cum se întâmplă în cazul unei moţiuni de cenzură. Cu toate acestea, votul este un semnal politic puternic, mai ales în contextul unei coaliţii care, teoretic, funcţionează pe baza unui acord ce ar interzice astfel de voturi încrucişate.

Daniel Zamfir s-a adresat direct premierului Ilie Bolojan, acuzând o „complicitate politică” în menţinerea Dianei Buzoianu în funcţie. Senatorul PSD a amintit că, în acelaşi acord politic al coaliţiei, partidele şi-au asumat reforma autorităţilor de control şi reglementare din domeniul mediului. „Asumarea politică înseamnă plecarea din funcţie”, i-a transmis Zamfir premierului.

În textul moţiunii, iniţiatorii descriu o „situaţie gravă” în judeţele Prahova şi Dâmboviţa, unde peste 100.000 de oameni ar fi rămas fără apă potabilă, apă caldă şi căldură, fiind forţaţi să trăiască „ca în Evul Mediu”.

Daniel Zamfir a vorbit despre dezastrul de la Paltinu, despre care a spus că este cel mai mare produs în ultimele decenii într-un domeniu gestionat de Ministerul Mediului. Potrivit acestuia, la două-trei săptămâni de la eveniment, ministrul nu şi-ar fi cerut scuze şi nu ar fi transmis niciun mesaj de empatie celor aproximativ 120.000 de oameni afectaţi.

Ministrul Mediului a respins acuzaţiile şi a declarat, în plenul Senatului, că moţiunea nu este un document politic, ci „un film prost, fără scenariu, fără acţiune şi cu foarte mult fum”. Diana Buzoianu a calificat iniţiativa drept o „moţiune Bambilici”, cerută de PSD şi executată de AUR şi S.O.S.

Ea a anunţat că nu va demisiona şi că va continua reformele şi „curăţenia” din minister. Ministrul a susţinut că este supusă unor presiuni politice şi a afirmat că nimeni nu o poate şantaja cu funcţia, indiferent dacă „zboară oamenii incompetenţi” din structurile locale.

Discursul senatorului PSD Daniel Zamfir a fost unul extrem de dur, acesta reluând şi amplificând o comparaţie pe care a făcut-o anterior. Zamfir a spus că a greşit atunci când a numit-o pe Diana Buzoianu „un Dorel al politicii româneşti”, pentru că personajul Dorel este doar incompetent, nu şi arogant sau agresiv.

În opinia sa, ministrul Mediului este „un Dorel obraznic, un Dorel impertinent, care se răsteşte şi care acuză isteric pe cei pe care îi acuză pentru gafele ei monumentale”, un politician care se agaţă de funcţie „cu gheruţele scoase”, în timp ce îi atacă pe cei care îi cer demisia.

Daniel Zamfir a extins atacul dincolo de persoana ministrului, vorbind despre ceea ce a numit „un personaj colectiv de regn userist”. El a invocat exemple din interiorul USR, de la lideri cu „probleme cu justiţia”, până la foşti miniştri acuzaţi de falsificarea CV-ului şi la listele de candidaţi care ar fi contrazis mesajul „Fără penalii în funcţii publice”.

Potrivit senatorului PSD, de fiecare dată când apar eşecuri sau greşeli, explicaţia este aceeaşi: „PSD e de vină”. În finalul intervenţiei sale, Daniel Zamfir a acuzat-o pe Diana Buzoianu că ar fi minţit în legătură cu informarea privind riscurile de la Paltinu. El a susţinut că autorităţile locale şi reprezentanţi ai Ministerului Mediului ar fi fost la curent cu aceste riscuri şi că explicaţiile ministrului nu pot fi acceptate: „Este o lipsă totală de empatie, o lipsă de umanitate şi de compasiune”.