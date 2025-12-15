Ziua moțiunilor în Parlament. Voturi cheie pentru Guvern și Diana Buzoianu

Luni este o zi tensionată în Parlament, marcată de dezbaterea și votarea mai multor moțiuni, atât simple, cât și de cenzură. Senatul urmează să se pronunțe asupra moțiunii simple inițiate de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în timp ce, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, va fi supusă la vot moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Deși șansele ca Executivul să fie demis sunt reduse, un eventual vot favorabil moțiunii simple ar putea produce efecte politice majore în interiorul coaliției de guvernare.

Senatul dezbate și votează moțiunea simplă intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”, inițiată de AUR. Există posibilitatea ca aceasta să fie susținută și de senatori ai PSD, semnalul fiind transmis public de liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir.

Semnatarii moțiunii solicită demisia Dianei Buzoianu, acuzând-o pentru întreruperea alimentării cu apă în 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița, precum și pentru „ignorarea” situației barajelor din România.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat în plen depunerea moțiunii, document susținut de 39 de senatori. Deși parlamentarii PSD nu au semnat inițiativa, există posibilitatea ca aceștia să voteze în favoarea ei, conform semnalelor transmise de conducerea grupului social-democrat din Senat.

Inițiatorii moțiunii o acuză pe Diana Buzoianu de incompetență, despre care afirmă că „a dus la sistarea alimentării cu apă potabilă a peste 100.000 de locuitori, închiderea spitalelor din judeţul Prahova, a centralei de la Brazi, a unităţilor de învăţământ şi a instituţiilor publice”.

În document se arată că: „Locuitorii a 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, precum Câmpina, Băicoi, Slănic, Vălenii de Munte, Breaza, Comarnic şi zeci de sate aferente, sunt victimele unui sistem incompetent, ignorant şi falimentar. La robinete s-a furnizat timp de mai bine de o săptămână, în cel mai bun caz, aer, iar în cel mai rău caz un amestec toxic de nămol şi bacterii, punând în pericol sănătatea publică a peste 100.000 de mii de locuitori, dar şi sistemul energetic naţional. Totul, din cauza incompetenţei ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care, deşi a ştiut despre procedura de golire a barajului Paltinu, a uitat care îi sunt atribuţiile. A uitat că trebuie să împiedice producerea unei catastrofe. (...) Aceşti cetăţeni vă cer, prin vocea noastră, să plecaţi din funcţia de ministru al Mediului pentru că aţi reuşit să vă arătaţi, la fel ca şi colegul dumneavoastră de la Apărare, maximul de incompetenţă”.

Potrivit AUR, „lipsa apei şi efectele în lanţ au pus în pericol sănătatea publică, sistemul energetic naţional şi serviciile esenţiale pentru comunităţile afectate”.

Tot luni după-amiază, parlamentarii se reunesc în ședință comună pentru dezbaterea și votarea moțiunii de cenzură îndreptate împotriva Guvernului, inițiată de grupul din Senat „Pace – Întâi România” și susținută de parlamentari AUR și neafiliați.

Documentul poartă titlul „România nu e de vânzare – fără progresiști la guvernare” și conține critici la adresa activității Executivului în mai multe domenii considerate esențiale. Inițiatorii, parlamentari din opoziție, susțin că guvernul condus de Ilie Bolojan a gestionat defectuos justiția, sănătatea, educația și administrația publică.

Ninel Peia, senator din grupul „Pace – Întâi România”, a declarat că „Acest guvern s-a specializat, cu o consecvență demnă de cauze mai bune, în a lucra împotriva propriului popor. Măsură după măsură, românii plătesc mai mult și primesc mai puțin.”

De cealaltă parte, reprezentanții coaliției de guvernare susțin că moțiunea nu va trece. Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu are emoții în privința votului.

„Nu am emoţii la moţiunea de cenzură, dar n-aş vrea să înţelegeţi că mă agăţ de o anumită funcţie. Ce trebuie să înţelegem? Indiferent cine este premier şi ce majoritate parlamentar am avea noi, problemele cu care se confruntă România nu dispar. Ele trebuie atacate, trebuie gestionate şi nu este un lucru uşor să faci acest proces de a le gestiona, de a corecta deficite, de a crea condiţii de dezvoltare, de a negocia contracte şi aşa mai departe”, a spus premierul Ilie Bolojan, în emisiunea Friendly Fire, despre moţiunea de cenzură.

El a precizat că nu deține informații privind un anumit rezultat al votului și a subliniat că moțiunea va testa soliditatea actualei coaliții.

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat că parlamentarii PSD nu vor vota moțiunea de cenzură, însă social-democrații vor analiza, în perioada următoare, relațiile cu partenerii de guvernare.

„Cred că coaliția trebuie să meargă mai departe. Evident, trebuie să ținem cont de semnale și de faptul că e cam clar că lucrurile sunt un pic separate în cadrul coaliției între politicile pe care le vrem noi a fi promovate și cele pe care le doresc cei de la USR. O să vedem cum vor evolua lucrurile”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Pentru ca moțiunea de cenzură să fie adoptată, este necesar un număr de 232 de voturi favorabile.

Surse politice susțin că PSD ia în calcul mai multe variante, inclusiv ieșirea de la guvernare sau excluderea partidului condus de Dominic Fritz din Executiv. Nemulțumirile vizează în principal activitatea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pe fondul crizei apei din Prahova. Aceleași surse afirmă că liderul PSD i-ar fi cerut direct premierului demiterea acesteia. În paralel, în contextul scandalului din Justiție declanșat de o anchetă Recorder, parlamentarii USR solicită ca ministrul Justiției, Radu Marinescu, să fie audiat în Parlament.