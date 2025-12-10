Moțiunea de cenzură nu îi dă fiori lui Ilie Bolojan. Ce a transmis premierul opoziției

Premierul Ilie Bolojan afirmă că nu are emoții înaintea moțiunii de cenzură. Declarații despre stabilitatea coaliției, responsabilitatea guvernării și votul din Parlament.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că nu are emoții în legătură cu moțiunea de cenzură care urmează să fie votată în Parlament săptămâna viitoare. Șeful Guvernului a precizat că nu dorește să se înțeleagă că se agață de o anumită funcție și că, indiferent de cine ocupă poziția de prim-ministru, problemele cu care se confruntă România rămân aceleași și trebuie gestionate.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Opoziția a depus o moțiune de cenzură pe fondul nemulțumirilor față de politicile guvernamentale.

„Nu am emoţii la moţiunea de cenzură, dar n-aş vrea să înţelegeţi că mă agăţ de o anumită funcţie. Ce trebuie să înţelegem? Indiferent cine este premier şi ce majoritate parlamentar am avea noi, problemele cu care se confruntă România nu dispar. Ele trebuie atacate, trebuie gestionate şi nu este un lucru uşor să faci acest proces de a le gestiona, de a corecta deficite, de a crea condiţii de dezvoltare, de a negocia contracte şi aşa mai departe”.

Premierul a subliniat că votul asupra moțiunii de cenzură reprezintă și un test pentru soliditatea actualei coaliții de guvernare. Ilie Bolojan a precizat că, în acest moment, nu deține date care să indice un anumit rezultat al votului din Parlament.

„Sigur, vom vedea soliditatea coaliţiei. Inclusiv în astfel de situaţii, atunci când e o moţiune de cenzură, se testează cel mai bine”, a declarat șeful Guvernului.

Moțiunea de cenzură inițiată de Opoziție poartă titlul „România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare”. Documentul a fost citit luni în plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului.

Dezbaterea și votul asupra moțiunii sunt programate pentru ziua de luni, 15 decembrie, de la ora 14:00. Pentru ca moțiunea să fie adoptată, este necesar votul majorității parlamentarilor.

Moțiunea vine într-un context politic tensionat, marcat de dezbateri privind politicile economice, măsurile fiscale și reformele anunțate de actualul Executiv. Opoziția acuză Guvernul de decizii care afectează nivelul de trai și de lipsa de rezultate concrete în unele domenii-cheie.

De cealaltă parte, reprezentanții coaliției susțin că măsurile luate sunt necesare pentru corectarea unor dezechilibre bugetare acumulate în ultimii ani.

În intervenția sa, premierul a insistat asupra faptului că guvernarea presupune un proces complex de corectare a deficitelor și de creare a condițiilor pentru dezvoltare.

El a menționat explicit responsabilitatea negocierilor, a echilibrării bugetului și a implementării proiectelor de investiții.

„Nu este un lucru uşor să faci acest proces de a le gestiona, de a corecta deficite, de a crea condiţii de dezvoltare, de a negocia contracte şi aşa mai departe”, a spus premierul.

În cazul în care moțiunea de cenzură este adoptată, Guvernul condus de Ilie Bolojan este demis automat. Președintele României ar urma să înceapă consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier.

În caz contrar, Executivul își continuă activitatea, iar votul va consolida poziția Guvernului și a coaliției în Parlament.

Moțiunea de cenzură programată pentru data de 15 decembrie devine astfel un moment-cheie pentru actuala guvernare. Dincolo de rezultatul în sine, votul va arăta dacă majoritatea parlamentară rămâne funcțională și dacă există fisuri în interiorul coaliției.