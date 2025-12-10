Politica

Moțiune simplă împotriva ministrei Diana Buzoianu, depusă la Senat de AUR

Senatorii AUR și „Pace Întâi România” au depus miercuri o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, documentul fiind semnat de 39 de parlamentari, depășind pragul minim necesar de 34 de semnături.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Diana Buzoianu, pregătită pentru vot luni

Moțiunea simplă depusă de senatorii AUR și „Pace Întâi România” va fi dezbătută și votată luni, la ora 16.00, în aceeași zi în care plenul Senatului și Camerei Deputaților se va pronunța asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Documentul are șanse reale de adoptare dacă PSD decide să îl susțină, potrivit surselor parlamentare.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a prezentat premierului Ilie Bolojan solicitarea de demitere a Dianei Buzoianu, împreună cu alte măsuri legate de conducerea Apelor Române și reorganizarea serviciilor de apă din Prahova. În cazul în care cererea PSD nu va fi respectată, social-democrații ar putea vota moțiunea simplă, semnalând o ruptură în coaliție.

Parlamentarii AUR denunță problemele de alimentare cu apă în Prahova și Dâmbovița

Lucrările la acumularea Paltinu și creșterea turbidității apei brute au lăsat zeci de mii de persoane fără apă potabilă în județele Prahova și Dâmbovița. Situația a necesitat intervenția Comitetului pentru Situații de Urgență, distribuirea de apă din rezervele de stat și avertizări ale autorităților sanitare.

Barajul Paltinu

Barajul Paltinu. SUrsa foto: Facebook/Consiliul Județean Prahova

Premierul Ilie Bolojan și ministrul Mediului au precizat că reluarea integrală a alimentării cu apă necesită verificări suplimentare ale Direcțiilor de Sănătate Publică, iar parametrii de calitate pot varia în funcție de evoluția lucrărilor hidrotehnice. Autoritățile locale și partidele din opoziție au exprimat critici privind ritmul și gestionarea măsurilor.

PSD solicită demiterea ministrului Mediului

Sorin Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu din funcția de ministru al Mediului, după problemele legate de lipsa apei din județul Prahova, potrivit surselor social-democrate pentru Digi24. În cadrul întâlnirii de la Palatul Victoria, președintele PSD a făcut și alte solicitări, printre care desființarea companiei ESZ Prahova.

Diana Buzoianu a declarat că cererea de demisie a social-democraților vine în perioada negocierilor privind reorganizarea Romsilva, inclusiv reducerea numărului de directori. Ministrul a precizat că solicitările vin într-un context mai larg de ajustări în structurile instituționale.

