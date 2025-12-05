Ce spun premierul Bolojan și liderii coaliției despre moțiunea opoziției

Opoziția depune vineri, 5 decembrie, o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, intitulată „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR”. Inițiativa vine ca reacție la asumarea răspunderii Executivului pentru legea pensiilor magistraților.

Senatorul Ninel Peia, din grupul Pace – Întâi România, a declarat că moțiunea este susținută și de grupul parlamentar AUR. Aceasta va fi depusă vineri, la ora 11.00.

După depunere, conducerea Parlamentului trebuie să stabilească când va fi citit textul moțiunii în plen și când va avea loc votul. Inițiatorii estimează că votul ar putea avea loc marți săptămâna viitoare, însă data exactă va fi stabilită de conducerea Parlamentului.

Deputatul Victor Ponta a anunţat pe Facebook că a semnat moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii neafiliaţi, intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”. El a precizat că documentul este susţinut de peste 22 de parlamentari care consideră că gruparea USR reprezintă un pericol pentru instituţiile statului.

Ponta a subliniat că parlamentarii neafiliaţi vor sprijini fără condiţii orice guvern care exclude USR. El a adăugat că, deşi mulţi parlamentari PSD şi PNL ar fi de acord cu iniţiativa, disciplina de partid îi împiedică să îşi exprime public susţinerea.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în cazul depunerii unei moţiuni de cenzură, procedura parlamentară va fi urmată şi atunci se va testa susţinerea de care se bucură guvernul. Sorin Grindeanu, liderul PSD, a precizat că partidul rămâne în coaliţie, hotărârea fiind luată în urmă cu aproximativ şase luni şi aflată încă în vigoare.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că un vot favorabil moţiunii din partea coaliţiei ar însemna destrămarea acesteia. El a subliniat că moţiunea este un instrument constituţional legitim şi a menţionat că, în prezent, nu simte că există intenţia de a provoca căderea guvernului.