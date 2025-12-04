Politica

Coaliția ar putea exploda dacă Anca Alexandrescu câștigă Bucureștiul. Avertismentul lui Ciprian Ciucu despre PSD

Coaliția ar putea exploda dacă Anca Alexandrescu câștigă Bucureștiul. Avertismentul lui Ciprian Ciucu despre PSD
Ciprian Ciucu avertizează că victoria Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei ar putea dinamita coaliția de guvernare. Candidatul PNL spune că nu mai are încredere în PSD și că există riscul depunerii unei moțiuni de cenzură care să arunce România în instabilitate.

Ciprian Ciucu avertizează asupra unui risc politic major

Candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat la Euronews România că o eventuală victorie a Ancăi Alexandrescu ar putea provoca destrămarea actualei coaliții de guvernare. El afirmă că nu mai are încredere în PSD și se teme că social-democrații ar putea să susțină o moțiune de cenzură imediat după scrutin.

Potrivit declarației sale, „dacă iese ea primar este pericolul ca coaliția să se dinamiteze. Mâine se depune moțiune de cenzură. Și atunci PSD-iștii se vor simți poate încurajați și ar putea vota Doamne ferește moțiunea și ar arunca țara în instabilitate. Nu mai am încredere în PSD, mi-e frică de orice gest. Sunt iritabili. Cred ca și partidul a scăzut, electoratul s-a dus spre AUR.”

Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu. Sursa foto: Facebook

„Cred că coaliția trebuie să meargă cu Bolojan, cu USR, cu sprijinul lui Nicușor Dan”

În ciuda neîncrederii declarate față de PSD, Ciprian Ciucu a subliniat că își dorește continuitatea guvernării și stabilitate politică. El afirmă că soluția optimă pentru București și pentru coaliție implică o colaborare extinsă între PNL, USR și președintele României.

Ciprian Ciucu a transmis că „problemele se vor rezolva și coaliția va guverna în continuare”, adăugând că „este foarte important sprijinul președintelui”. În opinia lui, relația dintre Ilie Bolojan, premierul în exercițiu, și Nicușor Dan ar trebui consolidată.

„Cred că coaliția trebuie să meargă cu Bolojan, cu USR, cu sprijinul lui Nicușor Dan. E foarte important sprijinul președintelui. Nicușor ar trebui să aibă mai multă încredere în Ilie Bolojan. Să se facă reformele promise. Vreau să câștig să duc acest mesaj mai departe”, a declarat acesta.

Ciucu, între competiție și colaborare instituțională

Candidatul PNL a fost întrebat în mod direct dacă ar colabora cu Anca Alexandrescu în cazul în care aceasta ar câștiga Primăria Capitalei. Răspunsul său a fost rezervat și a vizat strict competențele administrative pe care, în opinia sa, candidata AUR nu le-ar avea.

„Doamna Alexandrescu nu are cele mai vagi competențe pentru această funcție. Nu are concepte de bază despre administrație. Ce să colaborăm? Colaborez în spiritul legii. Nu o văd fiind o lumină să poată gestiona acest oraș”, a spus Ciucu.

El a precizat că, indiferent de rezultatul alegerilor, va respecta cadrul legal și instituțional, însă își exprimă îndoiala că o administrație condusă de Anca Alexandrescu ar putea gestiona eficient Bucureștiul.

