Schimbare de clasament în cursa pentru Capitală. Candidatul care s-a prăbușit. Ultimul sondaj CURS

Ultimul sondaj CURS, publicat miercuri, 3 decembrie, arată o competiție strânsă între principalii candidați la Primăria Capitalei, cu doar câteva zile înainte de alegerile programate duminică, 7 decembrie.

Conform datelor CURS, candidatul PSD, Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, ar obține 26% din voturile bucureștenilor.

Pe poziția a doua se află candidatul PNL, Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, cu 23%. La mică distanță, cu 22%, este cotat candidatul USR, Cătălin Drulă. Diferența dintre Ciucu și Drulă este de un singur procent.

Locul patru este ocupat de candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, cu 17%. În continuare se situează Ana Ciceală (SENS), cu 7%, iar George Burcea (POT) ar obține 4% din opțiunile de vot.

Un sondaj AtlasIntel, publicat pe 2 decembrie, arăta că primii în clasamentul opțiunilor de vot ale bucureștenilor sunt Daniel Băluță (23,3%) și Anca Alexandrescu (23,2%)

În ceea ce privește prezența la urne, 36% dintre respondenți declară că sunt „foarte siguri” că vor vota, iar 16% spun că vor merge „sigur”.

Sondajul a fost realizat în perioada 26–30 noiembrie, prin metoda CATI, pe un eșantion de 1.031 de persoane cu vârsta peste 18 ani. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%, iar eșantionul a fost validat pe baza celor mai recente date INS.

Cercetarea CURS anterioară, publicată pe 15 noiembrie, indica o ierarhie similară. Daniel Băluță se afla atunci pe prima poziție, cu 27%. Pe locurile doi și trei, la egalitate, erau Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu, fiecare fiind creditat cu 22%.

Anca Alexandrescu era cotată cu 15%, în creștere față de luna octombrie, când strânsese 10%. În sondajul de la mijlocul lunii noiembrie urma Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli), cu 5%. Acesta se retrăsese însă ulterior din cursă, înainte de definitivarea buletinelor de vot. Ana Ciceală era creditată cu 3%, iar George Burcea cu 2%.

Sondajul din noiembrie a fost realizat la domiciliul respondenților, pe un eșantion de 1.100 de bucureșteni, în perioada 3–14 noiembrie 2025, cu o marjă maximă de eroare de ±3%.

Finalul campaniei a fost marcat de mai multe retrageri ale unor candidați, anunțate chiar înaintea votului, însă după tipărirea buletinelor.

Miercuri dimineață, Eugen Teodorovici, candidat independent și fost ministru al Finanțelor și Fondurilor Europene, a anunțat că se retrage și îl susține pe Daniel Băluță. Anunțul a fost făcutîntr-o conferință de presă organizată pe șantierul pasajului de la Apărătorii Patriei.

„Vreau să aduc alături de omul care are experiență la nivel local, la firul ierbii, experiența de a face lucrurile să se întâmple, experiența mea la nivel național”, a declarat Teodorovici.

El a precizat, de asemenea, că urmează să fie semnat un protocol prin care o parte dintre măsurile din programul său vor fi asumate de candidatul PSD.

Potrivit unui sondaj realizat de CIRA la comanda lui Vlad Gheorghe, publicat cu o săptămână înainte, Teodorovici era cotat cu 2%. Cercetarea CIRA a avut loc în perioada 20–26 noiembrie, pe un eșantion de 1.182 de respondenți recrutați aleatoriu online. Marja maximă de eroare este de ±3,1%.

Marți dimineață, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a anunțat că se retrage în favoarea lui Ciprian Ciucu. El a făcut și un apel public către candidatul USR, Cătălin Drulă, să îl susțină pe Ciucu pentru a evita, în opinia sa, un rezultat nedorit.

„Vedem cu toții că candidata extremistă și cu legături și istorie în PSD are șanse să ajungă la Primăria Capitalei. Lucrul responsabil de făcut este să îl susțin pe domnul Ciprian Ciucu”, a afirmat Gheorghe.

Numele său va apărea totuși pe buletinul de vot, retragerea intervenind după închiderea perioadei de depunere oficială a candidaturilor.

Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, anunțase pe 21 noiembrie că se retrage în favoarea Ancăi Alexandrescu. Spre deosebire de ceilalți candidați retrași ulterior, el a făcut acest pas înainte de definitivarea listelor, astfel că numele său nu apare pe buletinul de vot.