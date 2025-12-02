EXCLUSIV. De ce nu se poate retrage Cătălin Drulă. Manevrele financiare din spatele bătăliei pentru Capitală. Misterul ZERO la Anca Alexandrescu

Cu doar câteva zile înainte de deschiderea secțiilor de vot pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a aruncat pe piață „bomba” contabilă: listele cu veniturile și cheltuielile de campanie. Radiografia financiară scoate la iveală detalii interesante despre modul în care USR înțelege să facă politică. Totul pe datorie și totul pentru Drulă, ignorând complet restul țării. În paralel, asistăm la o repetare a strategiei ZERO pe flancul suveranist. Candidata AUR merge pe „burta goală” în acte, aplicând rețeta patentată de Călin Georgescu.

Autoritatea Electorală Permanentă a centralizat situațiile financiare, iar primul și cel mai strident detaliu care sare în ochi este dubla măsură a USR. În timp ce candidații PNL și PSD și-au asumat riscurile financiare ale campaniei, Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, nu a scos niciun leu din buzunar. Factura o plătește partidul, și nu oricum, ci din împrumuturi masive de la persoane fizice.

Spre deosebire de principalii săi contracandidați, numele lui Cătălin Drulă nu există pe lista contribuțiilor personale. El nu a dat niciun ban. În schimb, Partidul Uniunea Salvați România figurează într-un alt centralizator cu o „inginerie” financiară interesantă: s-a împrumutat de la persoane fizice exact până la pragul maxim permis de lege.

Concret, USR a declarat pe 25 și 26 noiembrie împrumuturi totale de 810.000 de lei (700.000 lei într-o zi, 110.000 lei în a doua). Toți acești bani au o singură destinație: campania lui Cătălin Drulă.

Mai mult, documentele AEP trădează o ruptură în interiorul strategiei USR. Deși partidul are candidați în teritoriu și chiar o alianță importantă la Buzău cu PNL pentru a-l bloca pe Marcel Ciolacu, conducerea USR nu a trimis niciun sfanț în afara Bucureștiului. Toate fondurile de campanie provenite din împrumuturi au fost direcționate exclusiv pentru ambițiile lui Drulă la Capitală. La Buzău, candidatul comun Mihai Răzvan Moraru a trebuit să vină cu bani de acasă (540.000 de lei din împrumuturi proprii), fără ajutorul „centrului” USR.

Pe de altă parte această situație ne mai dezvăluie un lucru important! În condițiile în care a cheltuit atât de mulți bani, Cătălin Drulă, respectiv USR, nu-i va putea recupera de la AEP în cazul unei retrageri strategice în favoarea candidatului PNL. Așa cum se cere din ce în ce mai insistent, în condițiile unor rezultate în sondaje care dau șanse de a câștiga alegerile doar pentru trei candidați: Băluță, Ciucu și Alexandrescu. Deci estimarea mea este că Drulă nu se va retrage în favoarea candidatului PNL, chiar dacă la ora actuală este pe locul 4 în sondaje.

Un detaliu spectaculos, care ridică semne de întrebare asupra strategiei din zona „progresistă”, este legătura financiară dintre USR și partidul SENS, care o susține pe Ana Ciceală. Deși teoretic sunt rivali pe același segment de electorat, cele două formațiuni par să lucreze coordonat, cel puțin la nivel de logistică. Potrivit AEP, ambele partide au contractat compania Leamana Efect SRL.

Partidul SENS (Ana Ciceală) a pompat aproape 30.000 de lei în afișe și broșuri către această firmă, deși, atenție, partidul SENS nu figurează cu niciun venit declarat în lista oficială. Cu ce bani s-a plătit, rămâne un mister pe care AEP va trebui să-l elucideze. USR (Cătălin Drulă) a direcționat către aceeași firmă suma de 84.749,63 lei.

În antiteză cu modelul „pe datorie la partid” al lui Drulă, candidații PSD și PNL au mers pe varianta clasică. Daniel Băluță (PSD) a venit cu banii jos: 810.000 de lei din venituri proprii, vărsați în contul de campanie pe 24 noiembrie. Ciprian Ciucu (PNL), deși s-a împrumutat, a făcut-o în nume personal, contribuind cu 207.000 de lei la propria campanie. Liberalii au cheltuit până acum aproape 90.000 de lei, dar măcar efortul financiar este asumat de candidat.

Poate cel mai interesant aspect al acestor liste este „fantomizarea” finanțării în zona suveranistă. Anca Alexandrescu, candidata independentă sprijinită de AUR, nu există în actele AEP.

Nu figurează cu venituri. Nu figurează cu cheltuieli. Nici AUR nu a declarat vreo cheltuială pentru ea până la finalul săptămânii trecute. Avem de-a face cu o campanie vizibilă, dar invizibilă în contabilitate. Situația seamănă izbitor cu precedentul periculos creat la prezidențialele din 2024 de Călin Georgescu, care a declarat zero cheltuieli, deși realitatea din teren arăta altceva.

„Misterul” cheltuielilor zero se risipește brutal dacă privim spre informațiile apărute în piața media despre un contract fabulos între partidul lui George Simion și Realitatea Plus. Atunci s-a demonstrat cum alianța între Maricel Păcuraru, patronul Ancăi Alexandrescu și liderul AUR a dus la un tarif halucinant de 450.000 de euro pe oră pentru emisiunile de propagandă. Cu un total de peste 1.000.000 de euro în câteva zile, așa cum a dezvăluit Snoop.ro