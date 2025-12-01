Justitie

Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „Marș la Moscova” a depus plângere pentru agresiune

Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „Marș la Moscova” a depus plângere pentru agresiuneCalin Georgescu. Sursa foto: Captură video
Un bărbat din Ploiești a sesizat poliția din Alba Iulia după ce ar fi fost agresat de mai multe persoane, la scurt timp după ce i-a strigat lui Călin Georgescu mesajul „Marș la Moscova!”, în timpul evenimentelor prilejuite de Ziua Națională.

Plângere la poliție pentru lovire și alte violențe

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a anunțat că anchetează incidentul, după ce bărbatul de 33 de ani a reclamat că a fost împins și bruscat.

„La data de 1 decembrie 2025, în jurul orei 10:00, poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia au fost sesizaţi de către un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din municipiul Ploieşti, cu privire la faptul că, în timp ce se afla pe strada Unirii din municipiul Alba Iulia, ar fi fost îmbrâncit şi bruscat de mai multe persoane necunoscute. Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, în vederea stabilirii stării de fapt”, a transmis IPJ Alba.

Adrian Băzăvan

Adrian Băzăvan. Sursă foto: Facebook

Momentul în care mesajul „Marș la Moscova!” a declanșat conflictul

Incidentul s-a produs imediat după ce Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, a ajuns la Alba Iulia și a coborât din mașină. Un bărbat i-a strigat „Marş la Moscova!”, moment în care mai mulți susținători ai lui Georgescu au intervenit rapid, încercând inclusiv să îi smulgă pancarta cu același mesaj.

Ulterior, persoana implicată a reclamat că a fost înconjurată și bruscată de simpatizanți.

Adrian Băzăvan susține că a fost agresat pentru opiniile sale

Cel care a strigat mesajul este Adrian Băzăvan, activist civic, potrivit profilului său public.

„Am fost bătut si lovit pentru că am îndrăznit să-mi exprim opinia, civilizat: Călin Georgescu este un securist, trădător de ţară. El manipulează oameni buni, prin minciuni gogonate. După ce îşi ia banii la plic, de 10 ani la Viena. Scopul? Să distrugă România. Marş la Moscova!”, a transmis acesta pe rețelele sociale.

Călin Georgescu a sosit cu întârziere la Monumentul Unirii, fiind însoțit de bodyguarzi și fără a oferi declarații. Când protestatarul s-a apropiat și a strigat „Marș la Moscova!”, simpatizanții politicianului l-au bruscat și l-au acuzat că provoacă tensiuni.

„Vă păcăleşte şi vă manipulează”, a replicat bărbatul celor aflați în mulțime, în timp ce Georgescu își susținea discursul.

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    1 decembrie 2025 la 21:29

    Nea Ady daca nimereai pe cine nu trebuie nu mai era nevoie de plangere.

