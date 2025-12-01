Politica

Susținătorii lui Georgescu și Simion, huiduieli pentru Bolojan la Alba Iulia

Susținătorii lui Georgescu și Simion, huiduieli pentru Bolojan la Alba IuliaBolojan Alba Iulia. Sursa foto: Captură video
Premierul Ilie Bolojan este prezent la Alba Iulia pentru a participa la manifestările dedicate Zilei Naționale. Susținătorii fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu și ai liderului AUR, George Simion, l-au huiduit pe prim-ministru la prezentarea onorului de către  Garda Națională.

Bolojan, huiduit la Alba Iulia

Deși protestul suveraniștilor a fost parțial acoperit de fanfară și de intonarea Imnului Național, fluierăturile și huiduielile s-au făcut auzite și în timpul imnului.

La ceremoniile dedicate Zilei Naționale a României, susținătorii lui Călin Georgescu au adus steaguri cu chipul fostului candidat la prezidențiale. Totodată, în public au fost fluturate și steaguri care o înfățișau pe soția acestuia, Cristela.

Calin Georgescu

Calin Georgescu. Sursa foto: Captură video

Fostul candidat a întâmpinat probleme în momentul în care a încercat să plece, după ce mai mulți susținători au blocat mașina în care se afla.

Diana Şoşoacă, marș prin Cetatea Alba Iulia cu o cruce în mână

Diana Șoșoacă, președinta și fondatoarea SOS România, europarlamentar, a pornit într-un marș prin cetatea Marii Uniri din Alba Iulia, conducându-și susținătorii cu o cruce în mână și un buchet de flori în cealaltă.

Îmbrăcată într-un cojoc tradițional și flancată de un dispozitiv impresionant de jandarmi, Șoșoacă a fost urmată de susținători care i-au scandat numele, „Libertate! Libertate!” și „Diana Președinte!”. La o boxă portabilă au fost difuzate melodii cu mesaj patriotic, iar europarlamentarul a reluat sloganul „România mare, în vechile hotare”, scandându-l alături de cei care o însoțeau.

După parada militară programată în cursul după-amiezii, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia va avea loc Conferința națională a partidului SOS România, arată Ziarul Unirea.

Călin Georgescu, îndemnat să plece la Moscova

Călin Georgescu a fost în centrul unui scandal luni, la Monumentul Unirii din Alba Iulia, în timpul întâlnirii cu sute de simpatizanți. O persoană din mulțime a strigat: „Marș la Moscova! Vă păcălește și vă manipulează”.

Aceasta a fost imediat împinsă de susținători, iar ulterior a declarat că a fost înconjurată și agresată de mai multe persoane.

Escortat de bodyguarzi și întâmpinat cu pâine și sare, fostul candidat la prezidențiale a ajuns cu dificultate la scenă, unde a fost aclamat de participanți înainte de a susține un discurs despre Marea Unire.

Proiecte speciale