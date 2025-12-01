Scandal la Alba Iulia. Călin Georgescu, întâmpinat cu icoane și mesaje acide

Ziua Națională a României a adus o atmosferă tensionată la Alba Iulia, unde prezența lui Călin Georgescu a stârnit controverse și a mobilizat numeroși susținători. Încă de dimineață, zona Monumentului Unirii era plină: steaguri tricolore, icoane ridicate pe bețe și pancarte cu mesaje politice, precum „Turul 2 înapoi”. Sosirea lui Georgescu nu a fost lipsită de incidente. La coborârea din mașină, un bărbat a strigat: „Marș la Moscova!”, conform alba24.ro.

Susținătorii candidatului au intervenit imediat, iar protestatarul a fost îndepărtat. În ciuda tensiunilor, Georgescu a fost întâmpinat cu pâine și sare, iar ulterior a depus o coroană de flori la Monumentul Unirii.

Peste 200 de persoane erau deja adunate în zona Monumentului Unirii, după ce punctul inițial – Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan – fusese modificat cu puțin timp înainte. Organizatorii au instalat o scenă și au încercat să gestioneze mulțimea, însă tonul folosit la microfon a stârnit replici nervoase.

„Vă rog frumos, când vine domnul președinte, să nu vă îmbulziți către scenă. Nu putem depune coroana pe dumneavoastră, dați-vă de acolo jos”, au spus organizatorii.

„De ce ne certați? Alooo, nu ne certați! Vorbiți frumos!”, au răspuns cei prezenți, potrivit Știripesurse.

Mai târziu, organizatorii și-au schimbat tonul și au făcut apel la calm.

„Ca să ne simțim bine cu toții, vă rog să nu vă înghesuiți și să nu săriți pe domnul președinte, îl puteți pune într-o situație delicată.”

Georgescu este inculpat în două dosare, unul dintre ele extrem de grav, pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și alte persoane din mediul militar. Procurorii susțin că pe 8 decembrie 2024 urma să fie declanșată o acțiune violentă în București, mascată sub forma unor proteste.

„Acțiuni violente cu rol de deturnare a caracterului pașnic al manifestațiilor în violențe de stradă”, se arată în rechizitoriu.

Anchetatorii afirmă că planul urmărea manipularea emoțiilor colective în momente de maximă tensiune, având ca scop schimbarea ordinii constituționale sau îngreunarea exercitării puterii de stat.

Totodată, președintele AUR, George Simion, a ajuns la Alba Iulia însoțit de mii de susținători, estimând mulțimea la 10.000–11.000 de persoane. Simion a declarat că nu va participa la ceremoniile oficiale, dar a lăsat deschisă posibilitatea unei întâlniri cu Călin Georgescu.

„Acolo ne vom întâlni toți patrioții”, afirma liderul AUR.