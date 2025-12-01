HAI România! Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria







1 Decembrie 1918 nu este doar o dată în calendar, ci suma a mii de destine. Dincolo de discursurile oficiale, Marea Unire s-a construit pe sacrificii uluitoare: ✈️ Piloții care au zburat la -40°C, cu fața acoperită de parafină și fără parașute, pentru a duce mesajul Unirii la Blaj. 📸 Samoilă Mârza, fotograful întors de pe front cu 4 zile înainte, singurul care a imortalizat momentul, pentru că fotograful oficial nu a apărut.

🕯️ Ion Arion, „stegarul martir”, ucis în drum spre Alba Iulia. Istoria este scrisă de oameni. Descoperă „arhitectura de cifre” și suflete care a făcut posibilă România Mare. Un stat care și-a dublat populația și teritoriul în câteva luni, renăscând din cenușa Marelui Război. #MareaUnire #1Decembrie #RomaniaMare #Istorie #Eroi #AlbaIulia1918