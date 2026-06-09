Călin Georgescu s-a prezentat marți la Judecătoria Sector 1 în primul dosar penal în care a fost dispusă și măsura preventivă. Termenul a vizat judecarea pe fond în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 este acuzat de propagandă legionară. La finalul ședinței, termenul a fost amânat pentru 19 august, după ce judecătorul a fost promovat, în contextul protestelor din sistemul judiciar.

Potrivit rechizitoriului, în perioada 16 iunie 2020 - 16 mai 2025, Călin Georgescu a promovat în public, în repetate rânduri, idei, concepții și doctrine fasciste, legionare și xenofobe. Anchetatorii rețin cinci acte materiale, din datele de 16 iunie 2020, septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 și 16 mai 2025.

Printre faptele descrise în rechizitoriu se numără glorificarea mareșalului Ion Antonescu, persoană condamnată definitiv pentru crime de război, efectuarea salutului legionar în Piața Universității din București la 2 octombrie 2021, precum și promovarea unor doctrine care vizează emergența unui lider carismatic și autoritar și mobilizarea națiunii prin mijloace care includ implicit violența. Inculpatul este trimis în judecată pentru infracțiunea de promovare, în public, a cultului persoanelor vinovate de genocid, crime contra umanității și crime de război, precum și pentru promovarea de idei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

La ieșirea din sala de judecată, Călin Georgescu a adresat un mesaj public. „România este un stat neo-fanariot, iar această rețetă fanariotă s-a aplicat cu succes. Îndatorări uriașe, taxe și impozite nejustificate și jug pe poporul român. Tinerii pleacă din țară. Sunt 10 milioane de români dintre ai noștri care lucrează și trăiesc peste granițele țării. Fabrici se închid permanent, datoriile cresc amețitor, salariile și pensiile au ajuns la limita de supraviețuire, iar educația și sănătatea sunt în colaps", a declarat Georgescu.

Fostul candidat prezidențial a criticat actuala conducere politică. „Lovitura de stat care a început pe data de 6 decembrie 2024 a atins zilele trecute apogeul. Ziua de 4 iunie 2025, când ocupantul ilegal de la Palatul Cotroceni a bătut ultimul cui în sicriul democrației românești, anulând total alegerile parlamentare de pe 30 decembrie 2024 și vocea poporului prin forma abuzivă și sfidătoare a propunerii de guvern", a afirmat Georgescu.

Georgescu s-a adresat direct membrilor Parlamentului României. „Eu mă adresez astăzi fiecărui membru al Parlamentului României care mai are inimă, dragoste de țară, fiecărui reprezentant ales care a depus jurământ față de țară și față de poporul român. A venit vremea să vă ridicați. Este momentul ca imediat să începeți procedura de suspendare împotriva președintelui ilegal de la Cotroceni. Și asta nu mâine, nu prin alte demersuri, ci imediat", a declarat acesta. „Ridicați-vă, aveți atitudine, apărați țara înainte ca ultima lumină a democrației să se stingă definitiv. Momentul este acum și nu există mâine", a mai spus Georgescu.